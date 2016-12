Kino Hvězda po pauze konečně promítá

Přerov – U vchodu vás vítá portrét E.T. mimozemšťana. Když vstoupíte do vestibulu, narazíte na King Konga, který drží ve své dlani Adinu Mandlovou a Oldřicha Nového. Přerovské kino Hvězda po více než měsíční pauze konečně otevřelo své brány a novinek je spousta – kromě atraktivní výmalby, nového loga a filmových taháků jsou to i přenosy koncertů – například zpěvačky Adele nebo skupiny Rammstein.

Fotogalerie 16 fotografií Znovuotevření přerovského kina Hvězda po více než měsíční pauzeFoto: DENÍK/Jana Obšnajdrová a Petra Poláková – Uvírová

Prvním snímkem, který mohli Přerované zhlédnout, byla v pátek přesně v pět hodin Fantastická zvířata a kde je najít. Na promítání přišla asi stovka lidí, kteří se netajili radostí z toho, že je kino znovu otevřené. Pauza prý byla příliš dlouhá. „Pro nás je Olomouc daleko a nejsem zase takový řidič, takže v době, kdy bylo zavřeno, jsme nejezdili nikam. Se synem chodíme spíše na pohádky a naposledy jsme tu byli na Lichožroutech," svěřila se Kateřina Jemelková z Přerova. Zatímco v jiných městech se rozběhly úspěšné premiéry, přerovská Hvězda má co dohánět. „Na Anděla Páně 2 jsme museli do Olomouce, protože tady bylo zavřeno. Jsme tedy rádi, že se konečně promítá, protože z Dřevohostic to máme rozhodně blíže," řekla také Svatava Spáčilová. Lístky byly hned pryč Podle nové vedoucí kina Svatavy Měrkové je největší zájem o český film Anděl Páně 2. „Lidé nelenili a koupili si lístky přes internet. Ze 399 míst k sezení zbylo jen čtrnáct volných míst, a ty se dnes rychle prodaly," vylíčila. Návštěvníci ale nemusejí smutnit – ti, kteří lístky nesehnali, mohou film zhlédnout ještě ve třech lednových termínech. Novinek je ve Hvězdě spousta – kromě moderního designu a výmalby od Elišky Lišky, která se nechala inspirovat propojením českého a zahraničního filmu, se od ledna změní také promítací časy. „Chci vyjít vstříc dojíždějícím divákům a rodičům s dětmi. Bijásek pro děti bude začínat v 10 hodin a Biosenior v 15 hodin odpoledne, aby se starší lidé nebáli v zimě domů ve tmě," dodala. Kromě divácky atraktivních titulů se mohou lidé těšit i na přenosy z koncertů. „Dala jsem do předprodeje koncert zpěvačky Adele z Royal Albert Hall, který bude 1. února, a lidé mohou lístky na něj koupit třeba jako vánoční dárek," řekla. Lákavý bude i přenos koncertu skupiny Rammstein, jenž se bude v jeden den – 13. ledna – promítat ve stovce kin v celé republice. A Přerov mezi nimi nebude chybět. V jednání je i účast režiséra filmu „Miluji tě modře" Miloslava Šmídmajera na přerovské premiéře tohoto snímku.

Autor: Petra Poláková-Uvírová