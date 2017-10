Kabelkový veletrh je tady! Přijďte si v Přerově pro tašku a pomozte druhým

Oblíbená charitativní akce regionálního Deníku se po roce vrací. Ve středu 4. října na vás v Galerii Přerov od 10 hodin čekají stovky kabelek, které nejen udělají radost vám, ale jejich koupí přispějete potřebným v kraji.

Kabelkový veletrh v Městském domě v PřerověFoto: DENÍK/Jiří Kopáč

Kdy můžu přijít?

Ve středu 4. října od 10 do 18 hodin

Kde se veletrh koná?

Galerie Přerov

Co tam můžu očekávat?

Kabelkové veletrhy letos nabízejí více než pět tisíc tašek a psaníček. Od těch obyčejných až po ty luxusní.

Co je to Kabelkový veletrh? Charitativní akce pořádáná Deníkem společně se sdružením Dobré místo pro život.

Kabelky a tašky od stovek dárkyň a dárců jsou prodávány za symbolické ceny začínající už na 20 korunách. Každoročně do veletrhu nevšedními kousky připívají i výrazné osobnosti regionu, ale také známé tváře z celé repoubliky - letos je to například Jitka Molavcová či herečka Jana Stryková.

Výtěžek pravidelně pomáhá vážně nemocným dětem, seniorům či obyvatelům dětských domovů.

Letos se Kabelkový veletrh koná 4. října hned na třech místech v Olomouckém kraji: v Olomouci (kino Metropol od 10 do 18h), v Přerově (Galerie Přerov) a v Šumperku (Divadlo Šumperk).