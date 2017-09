Kabelka je moje "eso v rukávu“, říká sopranistka Jana Šelle

Velká kabelka, do které se vleze co nejvíc věcí. Taková musí být kabelka sopranistky z Jezernice Jany Šelle, která je zároveň patronkou denního stacionáře pro tělesně postižené Jsme tady.

Sopranistka Jana Šelle se svým příspěvkem do Kabelkového veletrhuFoto: DENÍK/Jana Obšnajdrová

„Moje kabelky jsou stejné, jako každé jiné ženy. Jednou tam najdu útržky z pokladen nebo rozsypané sáčky cukru, protože jsem zrovna ten den nesladila kávu. Kabelka je pro mě druhý domov potřeb mé rodiny i mě samotné. Marně se mě mé kamarádky snaží kultivovat s tím, že si musím kupovat pěkné kabelky, které mě reprezentují. Ale já na to nejsem, pro mě je kabelka především kamarádka, která mi schová mobil nebo pytlík chipsů, protože mi zrovna zavolá dcera, že na ně má chuť,“ přiznává s úsměvem.

Takovou kabelku pak nosí až do roztrhání.



Do veletrhu věnuje krásné červenočerné psaníčko.

„S touto kabelkou mě spojuje mnoho krásných společenských zážitků, protože je to takzvaná kabelka do vyšší společnosti a opravdu mě provázela na několika večírcích. Pamatuje setkání s mnoho zajímavými osobnostmi. Posledním společným zážitkem je víno,“ říká se smíchem Jana Šelle.



Kabelka také stála u zrodu nového přátelství s umělkyní ze San Francisca, která má české kořeny.

„Helen mě oslovila právě díky této kabelce. Má za sebou nádhernou kariéru jako oděvní výtvarnice, a to nejen v Americe, ale také u nás. Dokáže se naladit na ženskou duši. Navázaly jsme krásné přátelství. Je to osobnost, která do mého života vnáší zase jiný pohled, nadhled a takový světový kosmopolitnější přehled. Její kresby jsou nádherné,“ uzavírá sopranistka.