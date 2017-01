Jediný onkolog v Přerově končí

Přerov – Uznávaný lékař Lubomír Skopal, který vykonával jako jediný v Přerově onkologickou praxi a staral se o stovky pacientů, se rozhodl zavřít svou ordinaci ve městě.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Pro nemocné, kteří se léčí s rakovinou, to znamená komplikace – pacienty totiž převezme Fakultní nemocnice v Olomouci a za péčí budou muset dojíždět.

Řešení situace hledá i přerovská nemocnice.

PTALI JSTE SE: Onkolog Lubomír Skopal odpovídal on-line na vaše dotazy

"Bude těžké najít náhradu"

Respektovaný odborník Lubomír Skopal, který se zabývá diagnostikou a léčbou nádorových onemocnění, měl v Přerově onkologickou ambulanci pětadvacet let.

Dveře jeho ordinace budou ale od 31. ledna zavřené, protože se stěhuje.

Pro pacienty s touto závažnou diagnózou to znamená dojíždění do olomoucké fakultní nemocnice.

Jenže ta teď bude muset převzít zdravotní dokumentaci zhruba čtyř tisícovek pacientů. O tolik lidí se totiž onkolog Lubomír Skopal staral.

Na komplikace, které vzniknou dojížděním především starým a vážně nemocným lidem, upozorňují i praktičtí lékaři.

„Lubomír Skopal je odborník, který se pacientům věnuje v maximální možné míře. Bude těžké za něj najít náhradu," soudí třeba praktický lékař z Přerova Ludvík Koudelka.

Důvody ryze soukromé

Znepokojeni jsou i pacienti.

„Je to velice špatné, v Přerově je spousta onkologicky nemocných, a i moji známí, kteří se s rakovinou léčí, teď budou muset dojíždět jinam. V budoucnu by měla ve městě vzniknout nová ordinace, vždyť nemocných s rakovinou neustále přibývá," soudí třeba Anežka Š.

Lékař Lubomír Skopal se rozhodl zavřít svou ordinaci, protože se stěhuje. Vysvětlovat ale nic nemusí, svou živnost může pověsit na hřebík každý.

„Ty důvody jsou čistě soukromé. Pacienty převezme od 1. února olomoucká fakultní nemocnice a lékař bude k dispozici i v přerovské nemocnici," konstatoval Lubomír Skopal.

K důvodům svého odchodu se nechtěl více vyjadřovat.

Nemocnice o "své" onkologii uvažuje

Přerovská nemocnice dnes nemá samostatné onkologické oddělení ani ambulanci, ale není vyloučeno, že o rozšíření své péče bude uvažovat.

„Pan doktor Skopal měl malý úvazek také v rámci přerovské nemocnice, a tato péče bude zajištěna i nadále. Za pacienty bude dojíždět onkoložka z prostějovské nemocnice," konstatovala mluvčí Radka Miloševská.

Péči o ambulantní pacienty z privátní praxe lékaře Lubomíra Skopala ale podle ní naplno převezme Fakultní nemocnice v Olomouci.

„Onkologická ambulance v přerovské nemocnici historicky ani nefungovala – tuto péči tedy nemáme nasmlouvánu," podotkla.

Vedení nemocnice do budoucna nevylučuje, že by zaměstnalo vlastního lékaře – onkologa, jenž by o nemocné pečoval i v rámci ambulance.

„Tato záležitost bude ale časově náročná a hraje zde roli více faktorů, jako třeba získání lékaře, jednání se zdravotními pojišťovnami a podobně," podotkla dále Radka Miloševská.

Fakultka: Jsme připraveni

Vedení olomoucké fakultní nemocnice tvrdí, že převzetí velkého množství pacientů Lubomíra Skopala zvládne.

„Považujeme to za přirozený vývoj v oboru, kdy se péče o pacienty soustřeďuje do komplexních onkologických center, jaké je i u nás," shrnul mluvčí FN v Olomouci Egon Havrlant.

Pacientům by tím neměly vzniknout komplikace.

„Jsme na převzetí péče o onkologické pacienty z Přerova a okolí připraveni a určitě to pro nemocné nebude znamenat žádné prodloužení čekací doby. Naopak věříme, že péči v našem centru ocení. Máme k dispozici tým erudovaných odborníků, moderní přístroje a nejnovější léky," doplnil.

K řadě výkonů, jako je například radioterapie, navíc dosud někteří pacienti dojížděli i mimo hranice kraje, takže i dostupnost péče se pro ně teď zlepší.

„A samozřejmě platí, že čím dříve se dostanou do péče specializovaného centra, tím větší mají naději na vyléčení," uzavřel.