Jaroslav Wykrent na koncertě v Měšťáku pokřtí zpěvník, kmotrem bude Nohavica

Koncerty Jaroslava Wykrenta v Městském domě jsou vždy společenskou událostí, kterou si Přerované nenechají ujít. Sál je vyprodaný a přidávají se židle, aby se dovnitř vešli všichni fanoušci tohoto legendárního skladatele a hudebníka.

Skladatel a zpěvák Jaroslav Wykrent jako kmotr nového CD přerovské kapely ArrythmiaFoto: DENÍK/Vojtěch Podušel

Koncert, který se uskuteční 1. října v 19.30 hodin, bude ale v mnohém výjimečný.

Jaroslav Wykrent na něm představí svůj zpěvník, který vychází v nakladatelství Jasto jiného přerovského hudebníka Petra Stojana.

„Zpěvník Jaroslav Wykrent 100 + 1 obsahuje sto písní a jeden nezhudebněný text. Všechny texty jsou od Jaroslava Wykrenta a na hudbě se kromě něj podíleli jako spoluautoři také Drahoslav Volejníček, Vadim Petrov nebo Ivan Němeček,“ prozradil Petr Stojan.

Zpěvník mapuje padesát let tvorby autora, a to od roku 1966 až do roku 2016.

„První písnička má název Škola lásky a vznikla v roce 1966. Zazní i na koncertě v Městském domě. Poslední je z roku 2016 a zatím není zhudebněná,“ řekl.

Práce na zpěvníku trvaly dva roky a podílelo se na něm více lidí.

„Nejnáročnější bylo přepsat staré nahrávky do not. Přestože jsou písně na trhu už desítky let, my křtíme hlavně to, že se dostaly na notový papír a do souborného vydání zpěvníku. Bez pomoci Vítka Pospíšila, Martina Krče a své manželky Kateřiny Sekerové bych to ale asi nezvládl,“ poznamenal Petr Stojan.

Čtyři desítky fotografií

Zpěvník má 192 stran a obsahuje čtyři desítky fotografií z průběhu umělecké kariéry Jaroslava Wykrenta.

„Pár nápadů mi vnukl i Bob Přidal, který navíc pomohl také s datací dobových fotografií a popsal, kdo na nich je. Jeden text od Jaroslava Wykrenta z roku 1972 dodala Daniela Novotná,“ řekl.

O své vzpomínky na Jaroslava Wykrenta se v úvodu zpěvníku podělila zpěvačka Marie Rottrová, jejímž dvorním textařem Wykrent dlouhá léta byl, a složil texty k jejím známým písním Skořápky ořechů nebo Řeka lásky. Kromě ní shrnuli své postřehy také Jiří Černý a Jarek Nohavica.

Právě Jarek Nohavica bude na koncertě kmotrem nového zpěvníku.

„Jarek Nohavica je náš velký fanda a znám se s ním od jeho hudebních začátků. Pravidelně hrajeme také u něj v klubu,“ popsal přerovský hudebník Jaroslav Wykrent. Ten věří, že Přerované 1. října zažijí příjemný a zábavný večer.