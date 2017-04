Jak to tehdy bylo s přerovskou Komunou?

Když se před deseti lety bourala přerovská Komuna, byl z toho hotový poprask. Lidé byli naštvaní, protože jim stavebníci přímo před očima demolovali památku, která k městu neodmyslitelně patřila.

Jak to bylo s Komunou? Proč musela být zbourána? Takové otázky si klade výstava ve Výstavní síni Pasáž v Přerově.Foto: Archiv Výstavní síně Pasáž

A stalo se i něco nevídaného - kvůli bourání Komuny přijel tehdy do Přerova ministr kultury Václav Jehlička.

Ani jeho návštěva ale odstranění genia loci, spjatého s nedělními čaji nebo prvním ročníkem jazzového festivalu, nezabránila.

Na místě bývalého Spolkového domu Trávník dnes stojí market.

A právě fakta o tom, jak to tehdy bylo, marný boj o tuto kulturní památku, ale také její historii připomene výstava, která začne ve čtvrtek 13. dubna ve Výstavní síni Pasáž.

„Pokoušíme se na ní sdělit celý průběh této kauzy, který chceme dokumentovat na dobových článcích, ale i rozboru situace pracovníky Památkového ústavu. Součástí bude i historie Komuny - málokdo dnes třeba ví, že se zde konal vůbec první ročník jazzového festivalu, tehdy ještě pod názvem ČAJF,“ přiblížila kurátorka Marta Jandová.

Rozhodly detaily - i nedoručený dopis

Téma bourání Komuny je v Přerově i po letech stále živé, protože mnozí mají za to, že se stala křivda.

„Jsme přesvědčeni, že vyškrtnutí Komuny ze seznamu kulturních památek bylo nezákonné a i ministerstvo tuto skutečnost potvrdilo. Studiem dokumentů jsme třeba zjistili, že statický posudek o tom, že je objekt ve špatném technickém stavu, byl podvrh,“ zmínila.

O osudu budovy tehdy rozhodly detaily - například jeden nedoručený dopis.

Přezkoumávalo se rozhodnutí o demoličním výměru a situací se kvůli nejasnostem zabývala i policie.

Demonstranti se snažili demolici zabránit, ale po čtyřech hodinách protest po dohodě s policií ukončili.

Politika a ekonomické zájmy

Ministerstvo kultury před deseti lety usilovalo o to, aby byla Komuna znovu zařazena na seznam památek, a proto ministr kultury Václav Jehlička (KDU-ČSL) navštívil staveniště a majitele objektu kritizoval za to, že se vyhýbali odevzdání rozhodnutí, jímž chtělo ministerstvo Komunu na seznam památek znovu vrátit.

Řadu dokumentů, dokládajících marný boj, spatří Přerované na výstavě zřejmě poprvé.

„I pro památkáře to bylo poučení, jak nepřistupovat k budovám, které si ochranu zaslouží. Zbourání komuny zavinil nešťastný souběh událostí a náhod - vstoupila do toho politika i ekonomické zájmy. Svou roli hrála i nezkušenost s touto situací. Kdyby něco podobného nastalo dnes, už to umíme řešit,“ konstatovala Marta Jandová.

Mládí spousty Přerovanů

Komuna - to ale není jen ponurý příběh o demolici památky.

Budova měla svou minulost a chvíle svého mládí zde podobně jako v Městském domě trávila spousta Přerovanů.

A jaká je její historie?

Dostavba objektu podle projektu architekta Roberta Motky byla ukončena v roce 1924 a už následující jaro pracoval architekt na plánech přístavby velkého tělocvičného a přednáškového sálu. Stavební činnost se uzavřela v roce 1928.

„Dělnická tělocvičná jednota objekt využívala až do roku 1935, kdy jej odprodala přerovské pivovarnické společnosti. Po jejím vyvlastnění spravoval budovu místní národní výbor a od roku 1958 zde byl závodní klub. V témže roce byla Komuna také prohlášena památkou,“ shrnula Martina Mertová, která se historií této památky zabývala.

Součástí expozice je i plán budovy a doplní ji rovněž fotografie z konaných akcí.