Hrad Helfštýn připravil bohatý velikonoční program

Návštěvníci hradu Helfštýn si mohli o prodlouženém víkendu v rámci Velikonoc užít speciální program. Čekalo na ně hned několik dní zajímavostí, které zpestřil prohlídku této historické památky.

Klasickou prohlídku hradu doplnil jarmark s nejrůznějším zbožím, ale také prezentace tradic, řemesel nebo hudební vystoupení. Zájemci si tak v případě zájmu mohli sami vytisknout obrázek Helfštýna starým tiskařským lisem.



„Máme tady tiskařský lis, na kterém tiskneme dobovou rytinu hradu na kopci a dole pod ním je město Lipník. Je to takové zpestření. Denně vytiskneme několik stovek výtisků,“ řekl Roman Prokeš ze studia Bez Kliky.

Také historii starých platidel si mohli návštěvníci prohlédnout o kousek dál v místní mincovně.

Velikonoční dílna

Kovářské řemeslo zde bylo, jak je už zvykem, také představeno všem zájemcům. Nejvíce se ale lidé byli dívat na Velikonoční dílnu, ve které bylo co k objevování. Malovaná vajíčka, drátěné výrobky nebo pletené zboží, na které se člověk nemohl vynadívat. A namalovat takovou kraslici, to není jen tak.



„Vajíčka trvá nazdobit různě, podle toho, jakou techniku použijete. Nejsložitější je slámové vajíčko, které trvá nazdobit dvě až tři hodiny. Poté dělám děrovaná, která jsou také technicky náročnější. Nakonec vytvářím malovaná vajíčka a ty už trvají namalovat kolem dvaceti minut, ale to nepočítám tu práci okolo,“ řekla Katarína Kučerová, která už vajíčka zdobí na třicet let.

Hudba a zpěv

Procházka po výstavách a Velikonoční dílně mohla leckoho unavit, a tak se mohl zastavit u občerstvení a dát si něco na zub a při tom si poslechnout cimbálovou muziku, která lidem hrála s přestávkami celý den.