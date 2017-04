Experti: Hra Modrá velryba neexistuje, je to o marketingový tah

Není to jen pohled do minulosti, ale i do přítomnosti a budoucnosti. Hanácká tradice je totiž nejen na vesnicích, ale i ve městech, stále živá. „Například na Litovelsku dnes mluví hanácky i děti. A některá slova používáme dodnes - žufánek nebo obrus, " říká Magda Barboříková, kurátorka výstavy Poklady z hůry aneb Jak se žilo na Hané, která začala ve čtvrtek v Muzeu Komenského v Přerově.