Houby rostou, ale druhů je málo

Na houbařské žně mohou letos milovníci bedlí, lišek a holubinek zapomenout. Lidé sice z lesa neodcházejí s prázdnými košíky, ale narazí jen na velmi málo druhů.

„Sezona je špatná, snad nejhorší za poslední roky. Z lesa si sice přinesete plný koš praváků, ale jinak je úplně prázdný. Z obvyklé palety dvě stě druhů jsme jich v sobotu našli jen deset,“ říká přerovský mykolog Jiří Polčák.

Na vině je podle jeho slov hlavně dlouhotrvající sucho a své udělaly také extrémně vysoké teploty v průběhu celého léta. Situace je přitom v každém regionu odlišná.

Zatímco v Čechách si lidé díky pravidelným srážkám nemají na co stěžovat, a dokonce i v Jeseníkách houby rostou, v Beskydech a Javorníkách je situace zoufalá.

Můžeme doufat

Houbaři se většinou vždy těší na září, které bývá bohaté na srážky. Teploty v noci jsou ale nyní příliš nízké, což houbám také nesvědčí.

„Reagují totiž citlivě na jakékoliv výkyvy počasí. Pokud v září pořádně naprší, dá se ještě leccos zachránit,“ věří. Lidé mohou v září v lese narazit na podzimní druhy, jako ryzce, čirůvky, suchohřiby nebo hřiby smrkové.

Špatná houbařská sezona má paradoxně i jedno plus. Zatímco v minulých letech řešili odborníci na Přerovsku hned několik otrav, letos se nevyskytla žádná.

„Lidé do mykologické poradny sice houby nosí, ale co se týče pestrosti druhů, je to snad nejhorší rok. Otravy jsme neřešili žádné - nebylo ani z čeho,“ poznamenal Jiří Polčák.

Zajímavosti v lese i květináči

I přes nepříznivé počasí se přerovským mykologům podařilo narazit na některé velmi vzácné druhy.

„Z těch teplomilných to byl třeba hřib rubínový, který je hodně vzácný a vyskytuje se spíše v teplejších oblastech. Je drobný a má vespod krásné červeno-růžové rourky. Lidé by ho ale neměli sbírat,“ radí.

Zajímavostí je i hřib plavý, který není jedlý a páchne. „Našli jsme i vzácnou pečárku Pilátovu, což je velmi vzácná jedovatá houba,“ přiblížil.

„Vypěstovat“ jednu raritu v květináči přímo v prostorách Ornisu se podařilo samotnému Jiřímu Polčákovi.

„Po návratu z dovolené jsem šel zalévat květiny a nevěřil vlastním očím. V květináči jsem objevil bedlu olivolupennou, která je původem z Jižní Ameriky, a popsaná u nás byla teprve nedávno. Do květináče se dostala zřejmě s nějakým substrátem. Stejná byla nedávno nalezena i v botanické zahradě v Liberci,“ popsal nečekaný objev.

Vzhůru na výstavu

Kdo nenajde houby v lese, může se alespoň pokochat pohledem na ně na tradiční výstavě v Přerově. Ta se uskuteční od pátku 22. do soboty 23. září v klubu Teplo na Horním náměstí.

V pátek bude otevřená v době od 9 do 19 hodin, v sobotu pak od 9 do 17 hodin. Součástí jsou i zajímavé přednášky. První na téma jedlé houby začíná v pátek 22. září v 16 hodin, v sobotu od 10 hodin se pak lidé dozvědí zajímavé informace o jedovatých houbách. Poslední přednáška má název Naše hřiby a začíná v sobotu ve 14 hodin.