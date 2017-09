Na Helfštýně začne velká oprava renesančního paláce

Středověký hrad Helfštýn, který patří k nejnavštěvovanějším památkám v kraji, se konečně dočká "vymodlené" rekonstrukce renesančního paláce.

Stavební práce se mají rozběhnout už na podzim, a přestože dojde k částečnému omezení pro návštěvníky, výsledek bude stát za to. Lidé se dočkají zastřešení a také nových prostor pro výstavy a kulturní akce.

„Smlouva s dodavatelem by měla být uzavřena v nejbližších dnech a v průběhu září dojde k předání staveniště. Pro návštěvníky budou opravy znamenat určitá omezení ve využívání prostor hradu, a to zejména v příští a té následující sezóně,“ přiblížil Radim Himmler, ředitel Muzea Komenského v Přerově, pod které hrad Helfštýn spadá.

O nutnosti rekonstrukce renesančního paláce se mluví nahlas už několik let. Správa hradu dokonce musela kvůli havarijnímu stavu zamezit vstupu do prvního podlaží, protože z paláce odpadávaly kusy kamenů a cihel. Opravy ale v minulosti zbrzdily rozdílné pohledy na to, jak by mělo vypadat zastřešení nádvoří.

„Jedná se komplikovanou stavbu, takže dokončit rekonstrukci do příštího Hefaistonu určitě nestihneme. Součástí je nejen statické zajištění, sanace zdiva a vyspárování spár, ale i zastřešení části nádvoří,“ upřesnil ředitel.

Současná studie řeší i nové možnosti, jak renesanční palác využít.

„Kromě dílčího zastřešení vkládáme do objektu hradního paláce nové konstrukce, které vytvářejí zajímavou trasu pro návštěvníky. Budou mít možnost seznámit se s prostorem z úrovně stropu prvního podlaží,“ nastínil už dříve architekt a autor studie Miroslav Pospíšil.

Hlavním materiálem bude corten, tedy slitina železa s příměsí mědi a kadmia.

„Tento materiál je typický tím, že zrezaví do určitého stupně, a pak zůstává stabilní. Vhodně doplňuje smíšené zdivo a kámen v hradním paláci,“ řekl.

Skleněný strop

Zastřešena by měla být podstatná část paláce a největší místnost má mít skleněný strop. Je to proto, aby se zde v budoucnu mohly pořádat společenské akce, přednášky nebo výstavy.

V místech původního schodiště mají být vloženy nové schody - v jedné části i nad úroveň střechy, což umožní vyhlídky do okolí a na celý hrad.

„Renesanční palác je největší budovou hradního komplexu a zároveň tou poslední, která dosud nebyla zrekonstruována,“ doplnil kastelán Helfštýna Jan Lauro. Investice do oprav bude stát na šest desítek milionů korun.

Na rekonstrukci někdejší zříceniny hradu se začalo systematicky pracovat v devadesátých letech minulého století a zchátralý objekt zcela změnil svůj vzhled. V minulých letech stavebníci opravili například hradby a mosty - mimo jiné i vstupní mostek přes hradní příkop.