Hasiči v Přerově soutěžili ve vyprošťování. Sledovaly je stovky lidí

FOTOGALERIE / Nejdůležitější je správně se rozhodnout a zvolit postup, který je pro zraněného v havarovaném autě nejšetrnější. Deset hasičských týmů z Olomouckého a Zlínského kraje si ve středu v Přerově změřilo své síly ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Dostat zraněného člověka do bezpečí přitom museli hasiči zvládnout do dvaceti minut.

Do soutěže, která přilákala na náměstí Přerovského povstání stovky lidí, se zapojily profesionální týmy z Přerova, Olomouce, Hranic, ale také Jeseníku, Kroměříže či Uherského Brodu.

„Nehody jsou simulovány jako skutečné - auto může být převrácené na střechu, leží na boku, je zaklíněné do druhého. Zasahující tým scénář nehody dopředu nezná a tráví nějaký čas před startem v izolaci. Teprve na místě se jednotka dozví přesné zadání a musí zvolit správný postup,“ přiblížila krajská mluvčí hasičů Vladimíra Hacsiková.

Jak náročný takový zásah ve skutečnosti je, o tom se přesvědčili na vlastní oči diváci, kteří se přišli na soutěž podívat. Důležitým pomocníkem profesionálních hasičských jednotek je technika - hydraulické vyprošťovací zařízení, rozpínací nůžky či rozbíječe skel.

„Scénáře děláme vždycky trochu obtížnější a snažíme se i na cvičišti více bojovat, aby to pak na bojišti bylo jednodušší, a nečekalo nás žádné překvapení. Proto jsou auta více zdeformovaná a důležitou součástí nácviku je zajištění jejich stability,“ vysvětlil jeden z olomouckých hasičů Pavel Thin.

„Bez stabilizace bychom totiž do auta neměli vůbec vstupovat, a to nejen kvůli nebezpečí, které hrozí zasahující jednotce, ale hlavně kvůli zraněnému. Každý lékař řekne, že jakýkoliv nežádoucí pohyb po nehodě může zdravotní stav pacienta jen zhoršit,“ vysvětlil. I z toho důvod se na zajištění stability vozu klade při nácviku takový důraz.

V soutěži se hodnotí i poskytnutá předlékařská péče a komunikace záchranářů s pacientem. Roli zraněného řidiče, zaklíněného v havarovaném autě, si vyzkoušel hasič z Kroměříže Luděk Čevela.

„Nikdy jsem nezažil nehodu z toho druhého pohledu, takže je to pro mě velká zkušenost. Není to nic příjemného vcítit se do toho, že budete možná ochrnutý a přemýšlet, jestli nehodu vůbec přežijete. V takové chvíli vám probleskne hlavou i to, co bude s vaší rodinou. Jste uvěznění v autě, odkázáni na pomoc druhých a cítíte bezmoc,“ shrnul své pocity.

Přestože se hasiči díky soutěži zdokonalí v technice vyprošťování, reálný zásah bývá zpravidla jiný.

„Svou roli hraje i to, jak rychle dorazíte na místo - jaká je sjízdnost silnic, zda je hustý provoz, prší, nebo je mlha. Nejvíce stresující je ale to, co velitel jednotky uvidí přímo na místě. Musí udělat rychlý průzkum a rozhodnout, čemu se prioritně věnovat s těmi silami, které má k dispozici,“ uzavřel Miroslav Čoček.