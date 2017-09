Gymnázium v Kojetíně se pyšní titulem Světová škola

Již na podzim minulého roku kojetínské gymnázium získalo titul Zelená škola za nejlépe odvedenou práci v oblasti enviromentálního a globálního vzdělávání mezi gymnázii v Olomouckém kraji. V červnu letošního roku se škola dočkala dalšího významného ocenění v podobě titulu Světová škola.

Gymnázium v Kojetíně se pyšní titulem Světová školaFoto: archiv Gymnázium Kojetín

Titul si škola převzala 13. června v Americkém centru v Praze.

„Všichni zúčastnění dostali příležitost prezentovat svou práci. Poděkování patří především žákyním loňské kvarty Ludmile Mychaylivové a Ivetě Řezáčové, které se úkolu zodpovědně zhostily a velmi pěkně představily naši školu i projekt,“ vysvětlila jedna z vyučujících Dana Dýmalová.

Gymnáziu byl titul přiznán na dva roky s tím, že pokud bude pokračovat v započatých aktivitách a projde kontrolou, obdrží titul dokonce na pět let.



K zisku titulu přispěla celoroční práce na projektu Kambodža, do kterého se zapojilo pětadvacet žáků z kvarty, kvinty a prvního ročníku.

„Organizovali jsme výstavu o Kambodži a sbírku pro sirotčinec v Phnom Penh.

Už na podzim 2016 jsme mezi studenty zjišťovali co o této zemi vědí. Překvapilo nás, že většina studentů nevěděla nic, nebo téměř nic, dokonce si někteří mysleli, že je to země v Africe. Chtěli jsme tuto nevědomost změnit, a proto jsme uspořádali zmíněnou výstavu,“ doplnila pedagožka.



Na výstavě, která se uskutečnila od dubna do května letošního roku, tak byly k vidění fotografie z již zmiňovaného sirotčince. Expozice nabídla i témata Rudých Khmerů, která se týkala se například jídla a textilních továren v jihovýchodní Asii.

O výstavu byl zájem

Výstavu postupně navštívily také téměř všechny ročníky gymnázia. Ve sbírce, která probíhala souběžně s výstavou, se podařilo vybrat dvaatřicet krabic a pytlů s oblečením, čtrnáct krabic hraček a mnoho dalšího potřebného materiálu pro sirotky v Kambodži.

„Dokonce nám došly dva balíky z Pelhřimova od paní Burianové, která se o sbírce dozvěděla na našich webových stránkách. Všem, kteří přispěli byť i maličkostí, moc děkujeme. Sbírka byla odvezena prostřednictvím organizace S.O.S. Děti Kambodži do Prahy a až bude plný přepravní kontejner, převeze se do sirotčince Phnom Penh,“ vysvětlila Dana Dýmalová.



Gymnázium ve své práci nezahálí a pro letošní rok chystá další výstavu – tentokrát na téma Ukrajina.



O titul Světová škola v letošním roce bojovala také Základní a mateřská škola Lobodice, která se tematikou globálního rozvojového vzdělávání zabývá již řadu let.