František Venclovský udělal i stojku nad propastí

Přerov – Pro Přerovany je legendou. Nejen proto, že jako první Čechoslovák pokořil kanál La Manche, ale i kvůli svému bodrému humoru a husarským kouskům, které si lidé dodnes pamatují. František Venclovský dokázal udělat stojku nad propastí Macocha, ale nebál se vrhnout do Bečvy, když přišly povodně. Právě jeho milovaná řeka se mu ale nakonec stala osudnou.

Když se v prosinci roku 1996 vynořil z jejích studených vln, skončil v nemocnici s bolestmi břicha. Krevní sraženina, jež vznikla zřejmě jako následek podchlazení, uzavřela tepnu vyživující střevo a tkáň odumřela. Jeho život už nezachránila ani operace. Před dvaceti lety, přesně třináctého prosince, zemřel.

Výstava, která začala v úterý vpodvečer v Galerii města na Horním náměstí v Přerově, připomíná především sportovní úspěchy legendárního přemožitele kanálu La Manche.

Ve vitrínách jsou jeho diplomy, legitimace, čestná uznání, pamětní odznaky, plakety, ale i výstřižky novin. Tyto cenné exponáty předala muzeu jeho manželka Pavlína.

Nejvíce zajímavostí o Františku Venclovském se ale i dnes dozvíte od pamětníků. Například jeho bývalý spolužák z Lipníku nad Bečvou, jemuž je přes osmdesát let, prozradil, že Venclovský řeku Bečvu miloval už od dětství.

„Když nám bylo tak deset, což bylo někdy v roce 1943, čekali jsme, až odplavou kry z Bečvy. Skočili jsme do řeky, přeplavali ji, proběhli se, přeplavali zase zpátky a poklusem švihali domů do tepla," vrátil se do minulosti.

Vybavily se mu ale i vzpomínky na dobu, kdy Venclovský působil v oddíle řecko-římského zápasu. „Chodili jsme tam ještě před vojnou. Pamatuji si, že trenér toho oddílu měl doma nějaké problémy a na tréninku v lipenské sokolovně řekl, že se půjde utopit. Sebral se a utíkal k Bečvě. Franta se za ním ale rozběhl, u řeky ho chytl a dlouho s ním mluvil. Zachránil mu život," dodal.

V noci mě vzbudil a šel plavat

František Venclovský věděl, co je to prát se s nepřízní osudu. V padesátých letech patřil ke špičce českých boxerů, ale kvůli těžkému úrazu krční páteře musel se sportem skončit. Nevzdal se a začal s otužováním. Vzal si do hlavy, že pokoří kanál La Manche. Pokud je jeho životní příběh v něčem inspirující, tak právě v síle překonat těžké chvíle.

„Když se do něčeho pustil, tak se nemohl vzdát. Po prvním neúspěšném pokusu přeplavat kanál La Manche mě kolikrát i v noci vzbudil. Přišel za mnou třeba v pět ráno, abychom společně podnikli noční plavby. Tak jsme šli k Bečvě. Nedalo mu to spát," přiblížil Milan Svoboda, který stál u zrodu oddílu dálkového zimního plavání v Přerově.

Právě on byl v roce 1970 jedním ze zakladatelů silvestrovské show na řece Bečvě, jejíž tradice trvá dodnes. Svým objektivem zachytil Františka Venclovského známý přerovský fotograf Jan Čep, jehož snímky jsou na výstavě k vidění.

„Byla s ním vždycky legrace. Třeba v srpnu roku 1988, když přišla velká voda, vlezl na špici na schodkách do Bečvy a plaval až k elektrárně. Pak utíkal zpátky a zase znovu," vylíčil.

K jeho oblíbeným husarským kouskům patřily i stojky, které dělal na neobvyklých místech. „Neměl strach udělat stojku na ruce třeba na zábradlí nad propastí Macocha, ale i na paneláku naproti Strojaře," poznamenal s úsměvem.

Na kanál šli jen s malou brožurkou

František Venclovský byl velkým vzorem nejen pro české sportovce, ale i obyčejné lidi.

„Když šel jako první na kanál La Manche, na což dodnes vzpomíná i jeho největší sportovní kamarád Honza Novák, tak v té době existovala jen jedna malá brožurka. Dnes s sebou vezete spoustu lidí, víte přesně, co dělat, jaké budou proudy. Oni to ale tehdy nevěděli. I v tom si jeho výkon zaslouží úctu a obdiv," doplnila předsedkyně oddílu dálkového zimního plavání TJ Spartak Přerov Kamila Svobodová.

O jednu vzpomínku se podělila i mluvčí radnice Lenka Chalupová. „Byli jsme sousedi, protože bydlel na Velké Dlážce, tak jako my. Když se v zimě odklízel sníh, byli všichni tatínci navlečení v bundách, měli čepice a rukavice. Tatínek holek Venclovských ale odhrnoval sníh jen v plavkách," poznamenala s úsměvem.

Výstava v galerii potrvá symbolicky do Silvestra a návštěvníci tradiční show na řece Bečvě ji zde mohou zhlédnout až do 17 hodin.