František Hýbl získal ocenění od německého prezidenta

Významného ocenění se dočkal bývalý ředitel Muzea Komenského v Přerově, historik František Hýbl. Prezident Spolkové republiky Německo Frank - Walter Steinmeier mu propůjčil Kříž za zásluhy se stuhou záslužného řádu. Slavnostní akt se uskutečnil ve čtvrtek 28. září v prostorách Lobkovického paláce v Praze a ocenění Hýblovi předal německý velvyslanec Christoph Israng.

Spolkový prezident Německa udělil Hýblovi Kříž za zásluhy kvůli jeho vědeckému zpracování jedné z nejtragičtějších kapitol našich dějin, ke které došlo měsíc po skončení druhé světové války na Přerovsku.

V noci z 18. na 19. června 1945 vyvlekli příslušníci československého armádního pluku z vlaku na 267 nevinných karpatských Němců a bez milosti je postříleli. Mezi oběťmi bylo 71 mužů, 120 žen a 74 dětí. Nejmladším popraveným bylo šest, sedm a osm měsíců.

Fakta o hrůzném činu, osudech obětí, ale i o vinících masakru sbíral František Hýbl téměř třicet let, a to po celé Evropě. Během obsáhlého výzkumu se mu podařilo zjistit i detaily, o nichž do té doby neměl nikdo tušení. Vydal na toto téma i podrobnou publikaci.

Po více než sedmdesáti letech se mu podařilo nalézt také místo na hřbitově v Olomouci - Neředíně, kde byly uloženy zpopelněné ostatky zavražděných žen a dětí. Loni byly převezeny na Městský hřbitov v Přerově a letos pietně uloženy do hrobu, kde byly už dříve pochovány také mužské oběti masakru.

„Z Přerova na předání ocenění nechyběli primátor Vladimír Puchalský a výtvarnice Anna Sypěnová, která knihu o Švédských šancí doplnila svými kresbami. Domlouvali jsme se už i na přípravě druhého vydání publikace a chtěli bychom ji doplnit o nová fakta, která se mi podařilo zjistit. Zvažujeme i putovní výstavu, již budou provázet nejen dokumenty, ale i obrazy Anny Sypěnové,“ řekl historik František Hýbl, který si podle svých slov ocenění velmi váží.