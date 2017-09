Sorry jako, končíte... Firma FAU zbavila mlčenlivosti Babiše i finanční správu

Na firmu FAU, která vlastnila sklad s pohonnými hmotami v areálu přerovské chemičky Precheza, si došlápla přes zajišťovací příkazy finanční správa a přivedla ji k likvidaci.

Ze záznamu, který v neděli zveřejnila na twitterovém účtu anonymní skupina Julius Šuman, vyplývá, že se znelíbila Andreji Babišovi.

Krajský soud v Ostravě nyní postup daňové správy označil za nezákonný a zajišťovací příkazy zrušil.

Na firmu FAU nastoupila celní správa pouze dva měsíce poté, co se stal Andrej Babiš ministrem financí.

Celníci jí doměřili spotřební daň za minerální oleje, které obchodník dovezl z Rakouska, a prodal jihlavskému Agropodniku.

Společnost FAU se sídlem v Opavě se proti krokům celníků bránila žalobou. A soud jí dal za pravdu.

Potvrdil, že obchodník neuváděl zboží do volného oběhu, a tudíž spotřební daň nemusel platit. Vše navíc proběhlo pod přímým dohledem celníků.

Bývalý jednatel firmy Vojtěch Csabi tvrdí, že stát zrušil firmu, která byla na trhu třiadvacet let a nikdy neměla žádné potíže.

„Je to hrozné, co se v tomto státě děje,“ řekl pro Přerovský a hranický deník Vojtěch Csabi.

Předsedovi hnutí ANO se podle nahrávky nelíbí, že společnost FAU údajně dlužila státu na daních a vlastnila železniční vlečku k jeho společnosti Precheza (pozn. red.: je součástí skupiny Agrofert).

Samozřejmě jedeme po nich

Z nahrávky, která tento týden obletěla média, a trvá pětapadesát vteřin, je zřejmé, že Andrej Babiš s někým mluví. O koho se ale jedná, není jasné.

„To FAU Přerov jde do pi*e. Zase, shoda náhod,“ říká na záznamu donedávna majitel společnosti Agrofert (pozn. red.: nyní je jeho firma ve svěřenském fondu).

„Já jsem zprivatizoval roku 1997 Prechezu a oni před privatizací vyčlenili, prodali, vlečku nějaký firmě, a ta skončila… (slovo nelze rozpoznat – pozn. red.). Takže vlečka v mojí chemičce patří těmto zm*dům,“ pokračuje nahrávka.

„Ty naši klekli na tu FAU Přerov, takže ta je v insolvenci, obstavené účty, vagony,“ pokračuje.

Zmínka je v nahrávce i o podnikateli Tomáši Pitrovi, o kterém se v souvislosti s obchody FAU v médiích spekulovalo.

„Teďka to koupil ten Pitr. No a samozřejmě jedeme po nich, protože to je zločinecká banda, která dluží na daních státu asi 100 nebo 200 milionů,“ dodal.

Zda Finanční správa postupovala na pokyn Andreje Babiše, když společnost FAU zlikvidovala, ale není jasné.

Samotný Andrej Babiš něco takového odmítá a označuje věc za provokaci, která ho má poškodit před volbami.

„Nezlobte se, ale já už opravdu nebudu komentovat nelegálně pořízené zvukové nahrávky, které mě mají za pomoci manipulace pouze poškodit,“ reagoval na to Andrej Babiš.

Zproštění mlčenlivosti

V případu nyní nastal výrazný posun, protože finanční správa, ministerstvo financí i bývalý ministr Andrej Babiš se budou moci k případu konkurzu firmy FAU blíže vyjádřit a objasnit jeho okolnosti.

Opavská společnost FAU je totiž zprostila mlčenlivosti.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) kvůli případu tento týden apeloval na Babišova nástupce v čele rezortu financí Ivana Pilného (ANO), ať prověří, zda finanční správa nejednala účelově na Babišův pokyn, aby firmu zlikvidovala.

Pilný kontrolu podmiňoval právě zproštěním mlčenlivosti, o které kvůli možnosti zveřejnit další informace žádala i správa.

Společnost FAU ve svém prohlášení konstatovala, že žádostem o zproštění mlčenlivosti vyhověla.

Sdělila, že proti finanční a celní správě vede v současnosti dvanáct soudních sporů, přičemž ve dvou případech rozhodl Krajský soud v Ostravě v její prospěch.

V dalších deseti sporech dosud soudci nerozhodli ani v prvním stupni.

Finanční správa v této souvislosti uvedla, že soud v Ostravě nezpochybnil nárok na doměřenou daň či postup, ale pouze se neztotožnil s tím, jak by měla společnost ručit za svého dodavatele.

Zároveň uvedla, že měla důvodné podezření z vědomého zapojení FAU do karuselového podvodu, a že rozkryla rozsáhlý podvodný řetězec, ve kterém nebyla u několika firem placena DPH, a zároveň byl podvodně vylákán nárok na odpočet DPH.

ANO, stále věříme

Ani kauza Čapí hnízdo, případ korunových dluhopisů a zřejmě ani poslední nahrávky, které zahýbaly mediálním světem, ale Andreji Babišovi v očích lidu neubraly na kráse.

Z ankety na webu Deníku vyplynulo, že mu lidé i přesto věří.

Na otázku „Má Andrej Babiš vaši důvěru?“ odpovědělo ANO 60 procent respondentů ze 20 146. Nedůvěřuje mu 39 procent a 1 procento neví.

V duchu hesla „čím hůře, tím lépe“ skončil i bleskový průzkum v ulicích Přerova.

„Já nevím, jestli je vinen nebo ne, ale vadí mi, že na něj před volbami tak hnojí. Mně se stalo něco podobného a nebyla to pravda, takže já si to dovedu živě představit. Andreje Babiše budu volit, ať už je vinen nebo ne,“ řekla jedna z obyvatelek Přerova.