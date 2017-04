Farmářské trhy měly premiéru na přerovském náměstí

Pravé ovčí sýry, ale také domácí med nebo marmeláda z rakytníku. Přerované si na Zelený čtvrtek užili premiéru farmářských trhů, které město vůbec poprvé pořádalo ve spolupráci s místní Agrární komorou.

I když aprílové počasí občas zavelelo k útěku před deštěm, nejen pořadatelé, ale i prodejci a návštěvníci odcházeli spokojení.

V Přerově se v minulosti konaly městské trhy buď v pátek či v sobotu, nabídka zboží ale nebyla taková, jakou by si město představovalo.

Proto se rozhodlo jít cestou farmářských trhů s produkty regionálních výrobců.

„Trhy budeme pořádat na náměstí T. G. Masaryka každý druhý čtvrtek v měsíci, a to v době od 9 do 16 hodin. Dnes zde nabízejí své produkty výrobci domácích sýrů, ale lidé seženou i pravý včelí med, produkty z rakytníku či černého rybízu, marmelády či zavařené paštiky. Pro zpestření jsou k mání u jednoho stánku také italské produkty,“ vylíčila Jana Neradilová z Okresní agrární komory v Přerově.

Návštěvnost slušná

Svůj stánek měla na farmářských trzích i Střední zemědělská škola v Přerově a lidé mohli nakoupit i sazeničky nebo přísady.

„I když dnes není ideální počasí, návštěvnost je slušná. Nejvíce lidí dorazilo dopoledne a dokonce se přišly podívat na zvířátka i děti z mateřské školy,“ řekla.

Lákadlem pro ty nejmenší byla především kůzlátka v ohradě.

Podle organizátorů někteří výrobci na první farmářské trhy nedorazili, a to buď kvůli nemoci, nebo deštivému počasí.

„Dohromady je tu šestadvacet stánků, což je o něco méně, než jsme předpokládali,“ podotkla Jana Neradilová.

Ze zvědavosti a na klobásky

Lidé, kteří se do centra Přerova vypravili, byli spokojení.

„Je to super, že se tady v Přerově konečně něco děje. Šli jsme kolem, a tak jsme se tu zastavili, abychom si prohlédli stánky. Farmářské produkty od místních výrobců jsou rozhodně lepší než to, co tady bývalo kdysi,“ pochvalovala si Veronika Ťápalová z Přerova.

„Přišly jsme jen ze zvědavosti a na klobásky. S trhy jsme ale spokojené,“ poznamenaly dvě starší ženy.

EEt fungovalo bez problémů

A jak zvládali prodej s novým systémem elektronické evidence tržeb obchodníci?

„Jde to bez problémů, lidé ani nemusejí dlouho čekat. Zakoupili jsme do kasy SIM kartu s předplaceným kreditem na internet, takže vše funguje, jak má,“ řekla Jitka Juráňová ze včelí farmy ve Skaličce, která prodávala med a další produkty.

Se zájmem Přerovanů byla spokojená. „Lidé chodí pořád a je jich dost,“ podotkla.