Epidemie na Přerovsku neustupuje, nemocných je stále hodně

Přerov – Ani třetí lednový týden nepřinesl výrazné snížení počtu pacientů, které trápí chřipka. Celkově je jich sice o něco méně než minulý týden, ale zatím to nevypadá, že by byla v kraji epidemie na ústupu.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

U dětí převažují klasické chřipky a virózy, s teplotami nebo bez nich, které provázejí bolesti kloubů, hlavy či břicha. Lékaři radí: hlavně nemoci nepřecházet a vyležet.

„Nemocnost je stále dost vysoká. Některé děti mají i několik dní teploty přes 39 stupňů, jiné mají kašel, rýmu a trápí je bolesti břicha a hlavy. Jsou i průběhy zcela bez teplot s tím, že děti jsou zvýšeně unavené," shrnula dětská lékařka z Přerova Dagmar Hlavičková.

Ta doporučuje nemocným jíst lehkou nedráždivou stravu a dodržovat klidový režim. Je také dobré izolovat se od kolektivu, aby se bacily nešířily dál.

Nejvíce pacientů zůstává i nadále mezi dětmi do pěti let, kde připadne na sto tisíc obyvatel na 4 082 marodů.

U školáků od 6 do 14 let je jich na 2 042 a mezi mladými lidmi od 15 do 24 let pak 1 252. U dospělých a seniorů není nemocnost tak vysoká. Na sto tisíc obyvatel nyní připadne celkem na 1 337 marodů.