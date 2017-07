Dymytry, Doga i Sebastian. Dřevorockfest bavil davy, podívejte se

VIDEO /VELKÁ FOTOGALERIE/ ročník festivalu s příznačným názvem Dřevorockfest rozproudil lidem krev v žilách ve středu 5. července v Dřevohosticích na Přerovsku.

Letos se na pódiu objevily kapely hrající tvrdší žánry jako Dymytry, Alkehol nebo Doga, ale i ty méně rockové, třeba kapela TH!S s Vojtou Kotkem nebo Sebastian.



V jednu hodinu načali dobrou atmosféru festivalu muzikanti ze Sarkonie a následovali je Tchoři. Areál se pomalu začínal zaplňovat a když na pódium vstoupil Vojta Kotek s kapelou TH!S, bylo místo před stage zaplněné armádou fanoušků.



„My spolu hrajeme už tak osm let, ale vždycky jsme hráli jen cover verze. Nabízeli nám koncerty hlavně kvůli mně a my jsme nebyli moc dobrý muzikanti, tak jsem to zabrzdil. Teprve před dvěma lety jsme začali dělat vlastní věci a už jsme si řekli, že to můžeme zkusit,“ řekl o své kapele Vojta Kotek, který se po koncertu s fanoušky fotil a dával jim autogramy.

Před pátou hodinou se už začaly před pódium srocovat mladé fanynky zpěváka Sebastiana. Jejich radost, že uvidí svého idola, byla skoro hmatatelná.

„Přišli jsme hlavně kvůli němu. Jsme z Bystřice pod Hostýnem, tak to máme kousek,“ řekla sympatická Michaela Nováková, která přijela i s kamarádkami.



I samotný Sebastian přijel s dobrou náladou, i když dorazil až z Liberce. „Jeli jsme asi pět hodin, ale moc se těšíme. Doufáme, že i tady na rockovém festivalu najdeme naše fanoušky,“ řekl.



Ostatní se však nejvíce těšili na kapelu Doga nebo Desmod, které hrály vzápětí. Doga si připravila famózní show, kdy na pódium přinesla obřího pavouka, který vše zlověstně pozoroval.

„Letos tady hrajeme poprvé, ale bavili jsme se s pořadateli, že bychom přijeli zase, ale to je na nich,“ pochvaloval si festival frontman kapely Doga.

Skvělá nálada

Po celou dobu festivalu si mohli návštěvníci vybrat ze tří druhů piva a dalších dobrot z grilu. Protože se počasí vydařilo a až na dvě krátké přeháňky bylo krásně, zájemců o zlatavý mok bylo požehnaně.



K dobré náladě přispěla i kapela Dymytry, na kterou se těšil každý rockový fanoušek.

„Výborná nálada a vynikající hudba. Dymytry byli dokonalí, moc se mi to tady líbí,“ řekl s nadšením návštěvník Petr Slezák.



Mnohým, kteří Dymytry dříve neznali, mohl jejich outfit trošku nahnat strach. Hrají totiž v maskách jak z hororu.

„V maskách už hrajeme strašně dlouho, protože když jsme s nimi začínali, v Čechách to ještě nebylo,“ vysvětlil kytarista Gorgy.

Alkohol i Alkehol

Předposlední se na pódiu předvedli kluci z kapely Alkehol, která letos slaví pětadvacáté výročí od založení a na Dřevorockfestu není nováčkem.

„Byli jsme tady už asi dva roky zpátky a letos byla atmosféra naprosto úžasná. Lidi jsou skvělí a vydrželi,“ pochvaloval si Ota Hereš, frontman Alkeholu.



Třešničkou na konec byla pražská kapela Circus Problem, která využívá nástrojů jako harmoniky nebo trumpety. Se svým netypickým žánrem roztančili publikum a zakončili tak úspěšný ročník rockového festivalu v Dřevohosticích.