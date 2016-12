Dvacáté čtvrté kolo soutěže O nejkrásnější svatební pár

Přerov – Kratochvílova ulice v katastrofálním stavu, nová cyklostezka do Předmostí, nepřizpůsobivé parkování řidičů nebo odkoupení bývalého hotelu Strojař. To nejvíce zajímalo občany Přerova, kteří se sešli z primátorem města Vladimírem Puchalským (SpP) z očí do očí.