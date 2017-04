Marcela Kleckerová vstoupila do Síně slávy in memoriam

Přátelská i vzpomínková nálada panovala při slavnostním předávání cen osobnostem kultury a sportu. Představitelé města předali celkem patnáct ocenění. O hudební část programu se postarala přerovská kapela Travellers, která zahrála hity z šedesátých let.

„Mezi oceněnými Lipeňáky nechyběla například místní patriotka, kronikářka a kantorka Jarmila Musilová, hudebník Jiří Kolář či zakladatelka a vedoucí folklórního souboru Maleníček Květoslava Kohoutková. Z mladších si na pódiu Echa užili svůj okamžik slávy třeba horolezec Jakub Konečný nebo karatistka Sára Ferencová. Nezapomnělo se ani na skvělé sportovní trenéry, jakými jsou Zora Hradilová z Horolezeckého oddílu při SVČ či taekwondista Lukáš Martiník. Pro svou cenu si osobně přišla i sportovkyně Romana Hamzová, reprezentantka České republiky v basketbale a účastnice olympijských her 2004 v Aténách,“ řekla Marie Šuláková ze SVČ.

Ocenění za celoživotní přínos v oblasti sportu a kultury si odnesl předseda Městské komise pro využití volného času Zdeněk Kašpárek.

Titul Talent roku získal mladý výtvarník Tomáš Mravec a titul Sportovní naděje putoval až „za velkou louži“ do Ameriky k malé závodnici na koloběžkách Tině Barrow. Cenu za významný přínos kulturnímu životu města obdržela taneční skupina Progress.

Dojemný potlesk ve stoje pro Marcelu Kleckerovou

Slavnostní ceremoniál vygradoval dlouhým a emotivním potleskem ve stoje pro Marcelu Kleckerovou, která byla in memoriam uvedena do Síně slávy města.

Ocenění za mimořádný přínos kulturnímu životu převzal za zesnulou a mimořádnou ženu její bratranec Vladimír Klecker.



„Pořadatelé si s vyhlašováním jednotlivých kategorií vyhráli. Pro každého oceněného připravili speciální filmový spot a fotoprezentaci, kterou měli diváci možnost sledovat na plátně. Pro tuto příležitost nacvičil kytarista Ivan Němeček se svými hudebními kolegy i speciální tuš. Vyhlášení probíhalo formou rozhovorů s oceněnými,“ uzavřela Marie Šuláková.

1. Kategorie děti a mládež do 19 let - „Sportovní naděje roku 2015-2016“Tina Barrow, Klub koloběhu Lipník n. B., Lipenští dráčci a draci 2010

2. Kategorie děti a mládež do 19 let, dorost - „Sportovec roku 2015-2016“

Jakub Konečný, Horolezecký oddíl SVČ Lipník nad Bečvou



3. Kategorie děti a mládež do 19 let, žáci do 15 let - „Sportovec roku 2015-2016“

Sára Ferencová, SK Karate Lipník nad Bečvou



4. Kategorie ocenění za celoživotní přínos v oblasti sportu a kultury

Zdeněk Kašpárek, předseda městské komise pro využití volného času



5. Kategorie jednotlivců: Ocenění za trenérskou činnost v letech 2015-2016

Zora Hradilová, Horolezecký oddíl SVČ Lipník nad Bečvou



6. Kategorie jednotlivců: Ocenění za trenérskou činnost v letech 2015-2016

Lukáš Martiník, Klub taekwondo, Lipník nad Bečvou



7. Zvláštní kategorie jednotlivců: Osobnost města v oblasti sportu

Romana Hamzová (rozená Janálová), reprezentantka České republiky v basketbale, účastnice olympijských her 2004, hráčka olympijského turnaje 2004



8. Zvláštní kategorie kolektivů: Ocenění za sportovní výkony

Klub Koloběhu Lipník nad Bečvou, Lipenští dráčci a draci 2010



9. Kategorie jednotlivců dětí a mládeže do 19 let: Titul „Talent roku 2015-2016“

Tomáš Mravec, ZUŠ AD Lipník nad Bečvou



10. Kategorie ocenění za celoživotní přínos v oblasti kultury

Jiří Kolář, osobnost lipenské rockové a kulturní scény



11. Kategorie ocenění za zásluhy o rozvoj života v obci Podhoří

Jiří Ovísek, předseda Osadního výboru Podhoří



12. Kategorie ocenění za celoživotní a mimořádné zásluhy o rozvoj kulturně společenského života

Jarmila Musilová, kronikářka, učitelka, komunální politička



13. Kategorie ocenění za celoživotní přínos v práci s dětmi v oblasti kultury

Květoslava Kohoutková, zakladatelka a vedoucí FS Maleníček Lipník nad Bečvou



14. Kategorie kolektivů: Ocenění za významný přínos kulturnímu životu města v letech 2015-2016

Tým taneční skupiny PROGRESS, SVČ Lipník nad Bečvou



15. Uvedení do městské Síně slávy za mimořádný přínos kulturnímu životu

Marcela Hermína Kleckerová in memoriam