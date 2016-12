Romský asistent Pavel Mirga: Dnes můžu říci, že jsem svobodný

Přerov – Jako asistent prevence kriminality je nepřehlédnutelný. Potkáte ho nejčastěji v romských čtvrtích v Husově, Kojetínské nebo Škodově ulici v Přerově, kde ho lidé respektují. Protože sám dobře ví, co je to být bez práce, rozhodl se pomáhat nezaměstnaným Romům. A daří se mu.

Romský asistent prevence kriminality Pavel Mirga dostal od primátora města vánoční dárek za svou pomoc lidem v sociálně vyloučených lokalitách.Foto: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

I z toho důvodu dostal Pavel Mirga z rukou primátora města Vladimíra Puchalského (SpP) malý dárek k Vánocům – jako výraz ocenění toho, co dělá pro lidi ze sociálně vyloučených lokalit. Jako asistent prevence kriminality působí v Přerově už téměř dva roky.

„Rozhodli jsme se předat Pavlu Mirgovi věcné dary z toho důvodu, že já ho už rok a půl vnímám v roli asistenta prevence kriminality a pracuje velmi dobře. Myslím si, že i on sám jde příkladem mnoha lidem v sociálně vyloučených lokalitách a romské komunitě," říká radní Jiří Kohout (SpP).

„Dokázal dosáhnout insolvence, řeší si své věci, které se s ním táhnou z minulosti, a postavil se k tomu čelem a ve všech ohledech správně. Je potřeba mu poděkovat a ukázat, že tady takové lidi máme," dodává.

Pavel Mirga je rád, že si našel práci, která ho baví.

„Vím, jaký je to pocit, když je člověk nezaměstnaný, jak se cítí. Prošel jsem si výběrovým řízením na asistenta prevence a dnes můžu říci, že jsem svobodný. Rád bych doporučil každému, kdo nemá práci, aby si ji našel, a cítil se tak, jako já," říká.

Obchodníci nás rádi vidí

Práci asistentů prevence kriminality v problémových lokalitách u nádraží si lidé v Přerově pochvalují.

„Chvíli to trvalo, než si na nás zvykli, a začali nás brát. Hlavně obchodníci ve vyloučených lokalitách nás ale na obchůzkách rádi vidí a cítí se bezpečněji. Někteří už si ani nedovedou představit, že bychom na kontroly nechodili," podotýká.

Pomáhá ale najít také pracovní uplatnění Romům – a to prostřednictvím náborů personální agentury, která se na město obrátila.

Obyvatele sociálně vyloučených lokalit ale podle svých slov nepřemlouvá.

„Definoval jsem jim své pocity, a buď to někdo pochopí, nebo ne. S boží pomocí jde ale všechno. Nikdy nikoho k ničemu nenutím, a už vůbec ne do práce. Takže to buď vzali, nebo ne," vysvětluje Pavel Mirga. Podle něj už díky náborům našla práci více než desítka Romů.

„To hlavní ale vypukne až po novém roce. Spolupracuji s agenturou a mají něco domluveného ve Zlíně, kde se budou šít vložky do bot. Má zde vzniknout až stovka míst, takže se počítá i s lidmi z Přerova," uzavírá Pavel Mirga, kterého lidé znají i jako úspěšného hudebníka.