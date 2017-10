Děti Země s odvoláním neuspěly, dostavba D1 ale ještě vyhráno nemá

Ekologičtí aktivisté z organizace Děti Země neuspěli s odvoláním proti stanovisku Krajského úřadu v Olomouci, který povolil pro stavbu úseku dálnice D1 z Říkovic do Přerova výjimku ze zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Pech Karel

Pro Přerov je to dobrá zpráva - auty ucpané město je zase o krůček blíže zahájení stavby vymodleného úseku.

Děti Země vysvětlují svůj nesouhlas s klíčovou dopravní stavbou pro Přerov tím, že stavební činnost naruší biotop šestadvaceti druhů živočichů - od batolce červeného přes křečka polního až po skokana štíhlého.

Přerované, kteří už na dálnici čekají více jak dvacet let, ale kvůli náporu kamionové dopravy trpí - v posledních letech se zvýšil se počet dětských astmatiků a alergiků, ale i pacientů s nemocemi horních cest dýchacích.

Podle odborníků je na vině i dlouhodobá zátěž a časté překračování limitů polétavého prachu v ovzduší.

Primátorova plakátovací akce

Aktivity Dětí Země nadzvedly primátora Přerova Vladimíra Puchalského (SpP), který musí lidem denně vysvětlovat, proč se zahájení stavby klíčového úseku neustále oddaluje.

Nechal kvůli tomu dokonce vylepit po městě plakáty s kontaktem na předsedu Dětí Země Miroslava Patrika, aby se lidé mohli obracet rovnou na něj.

„Po dokončení úseku D1 z Lipníku do Přerova by se město stalo doslova dopravním špuntem a lidé by byli ještě více sužováni výfukovými zplodinami, hlukem a prachem. Už teď trpí, protože město je dopravně přetížené,“ shrnul náměstek primátora Petr Měřínský (ANO), kterého stanovisko ministerstva životního prostředí potěšilo.

Na nedávnou aktivitu primátora podle něj obyvatelé města reagovali pozitivně.

„Dostali jsme zpětnou vazbu od lidí prakticky z celé České republiky, kteří nám v naší aktivitě fandili a přáli nám, aby ministerstvo odvolání Dětí Země zamítlo. A také jsme zachytili mnoho reakcí Přerovanů, podle kterých jim Miroslav Patrik nebere telefon a o komunikaci nemá zájem,“ řekl.

Populace živočichů nejsou ohroženy

Rozhodnutí ministerstva životního prostředí je obsáhlé a má jednadvacet stran. Podle stanoviska rezortu lze výjimku ze zákazu povolit tehdy, když jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody.

Z charakteru a umístění stavby navíc vyplývá, že u předmětných zvláště chráněných druhů živočichů v tomto řízení nejsou ohroženy na bytí celé populace.

„Nejsou ohroženy zánikem či vyhynutím,“ uvádí se ve zprávě.

Základní podmínkou je zajištění propustnosti tělesa dálnice pro živočichy.

„V případě vodotečí jako liniových přírodě blízkých prvků v daném prostoru se nelze vyhnout střetu se zásahem do biotopu volně žijících živočichů. Při křížení je stavbou zasažena jen poměrně malá část lokality. Pokud bude zachována propustnost stavby přemostěním vodotečí, bude s určitým lokálním omezením zachována funkčnost lokality jako biotopu pro volně žijící živočichy i migračního koridoru,“ pokračuje stanovisko.

Děti Země zvažují soud

Bude boj o úsek dálnice D1 z Říkovic do Přerova dál pokračovat? Předseda Dětí Země Miroslav Patrik nechá rozhodnutí ministerstva životního prostředí posoudit odborníky.

„Teprve po jejich posouzení, které potrvá dva až tři týdny, rozhodneme, jak dál,“ řekl.

Celá záležitost ale nakonec může skončit i u soudu, takže vyhráno rozhodně není.

„Nemyslím si, že to má konečný statut. Tak, jak se vyjádřil pan Patrik, zkoumají to a zvažují jít k soudu. Pokud není pravomocné rozhodnutí, je to jen jeden z dalších kroků. Věřím ale, že se najde nějaké rozumné řešení,“ zhodnotil Antonín Prachař, který je zmocněný jednat za Přerov ve věcech dopravních staveb.

Vykoupeno 98% pozemků

Pro úsek D1 z Říkovic do Přerova je nyní vykoupeno 98 procent pozemků, ty poslední v Dluhonicích ale zatím dořešeny nejsou.

Podle ředitele brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic Davida Fialy není hrozba oddálení stavby zažehnána.

„Ztratili jsme několik měsíců, ale pokud by se touto věcí zabývaly soudy, hrozí zdržení několika let,“ konstatoval David Fiala, který považuje rozhodnutí ministerstva životního prostředí za vítězství zdravého rozumu.