Demise vlády: co vy na to? A co říkají politici z regionu?

Premiér Sobotka se rozhodl podat demisi své vlády jako cestu z koaliční krize vzniklé v souvislosti s nejasnostmi kolem majetku ministra financí Andreje Babiše.

Premiér Bohuslav SobotkaFoto: ČTK

"Bylo by nejjednodušším řešením odvolat Andreje Babiše, a učinit tak z něj mučedníka, teď by to ale situaci neprospělo. Současně ale platí, že nemohu nést odpovědnost za tuto situaci. Proto volím jediné rozumné řešení, a to je, že vláda podá demisi," sdělil premiér Bohuslav Sobotka na úterní tiskové konferenci.

Podle svých slov nemůže Sobotka honit hospodské kvůli každé koruně a přitom nechat miliardáře, aby obírali stát o miliardy.

Co na Sobotkovo rozhodnutí říkáte?

Jitka Seitlová, senátorka

Samozřejmě, že jsem překvapená, protože k demisi došlo jen pár měsíců před volbami. Ta situace je patová, ale souvisí především s tím, že nejistota ohledně finančních transakcí pana vicepremiéra Babiše vzbuzuje vysokou míru nedůvěry. Nevyjasněných věcí ohledně finančních transakcí pana vicepremiéra Babiše je opravdu hodně, což zvyšuje nedůvěru v tuto vládu. Pro Českou republiku to není dobré, ale premiér byl pravděpodobně v situaci, kdy neměl na výběr.

V tuto chvíli je těžké říci, jak demise vlády ovlivní situaci v našem regionu, protože zatím ani nevíme, zda ji prezident přijme. Jednání se tedy mohou dál odvíjet různými způsoby. Je to stále otevřené a těžko můžeme odhadovat, co se stane v příštích dnech.

Jitka Chalnáková, poslankyně za TOP09

Bohužel se to dalo očekávat, je otázka, jaké teď budou následovat kroky. Pokud jde o mě, tak vítám, že díky demisi skončila ve funkci ministryně Michaela Marksová-Tominová. Jejím krokům v agendě sociálních věcí jsem se snažila čelit. Celkově zde pak bylo navenek rozdávání, které často nebylo ničím podložené. Kupovali si jím voliče.

Dění v Prostějově to podle mě příliš neovlivní, už jen proto, že do voleb moc času nechybí.

Zdeněk Brož, senátor za KDU-ČSL a Nezávislá volba, starosta města Šumperka

Je to pro mě velké překvapení, nečekal jsem takovou akci. Zatím si nedovedu představit dopad, není zatím jasné, zda vláda dovládne v demisi. Každopádně několik měsíců před volbami mi tento krok přijde velmi komplikovaný.

Pevně věřím, že na regiony demise vlády nebude mít dopady žádné, systémy jsou tak nastavené.

Miroslav Pišťák, bývalý primátor Prostějova (ČSSD)

Zároveň si myslím, že na náš region demise vliv mít nebude. Jde hlavně o to, aby byl chod na ministerstvech nadále co nejlepší. Přeci jen i Prostějov žádá o různé dotace třeba ministerstvo životního prostředí nebo rozvoje. A pád vlády může znamenat zhoršení chodu ministerstev

František John, starosta města Zábřeh, KDU-ČSL:

Považuji to za přirozené vyhrocení dlouhodobého sporu mezi ČSSD a ANO. Vládu bylo možné vnímat jako tým, který nefungoval. Je také možné, že v tom roli hrají blížící se parlamentní volby.

Regionů se především dotýká nestabilní prostředí pro všechny rezorty, ať se jedná o oblast sociální či ekonomickou. Například obce čekají na řadu důležitých zákonů, které už byly slíbeny, ale nyní nikdo neví, jak to bude dál.

Radim Sršeň, místopředseda STAN, starosta Dolní Studénky

Prohlášení Bohuslava Sobotky mne velice překvapilo, a to především z toho důvodu, že tuto variantu s nikým ani se svými koaličními partnery neprobíral. Sám sobě odporuje, protože několikrát prohlásil, že sestavil nejstabilnější vládu a nyní ji půl roku před volbami pokládá. Podle mne jde o předvolební divadlo. Protože o tom, co se děje kolem Andreje Babiše a jeho firem se už ví prakticky od začátku. Nechápu tedy, proč podává demisi až teď. Demisí tu zodpovědnost předává do rukou prezidenta Miloše Zemana a vzhledem k tomu, že se také blíží prezidentské volby, se ještě můžeme dočkat zajímavého vývoje.

Nemyslím si, že pád vlády by mělo nějaký vliv na náš region. Rozpočet je schválený a dotační programy dojedou do konce i bez vlády.

Josef Nekl, přerovský poslanec (KSČM)

Situace ve vládě byla neúnosná už od začátku roku, protože uvnitř panovaly velké rozpory. Proto jsme také na začátku roku navrhovali ukončit činnost vlády a vyvolat předčasné volby. Hlavním důvodem jsou nejasnosti kolem majetku pana Babiše - nejprve to bylo neobjasněné získání korunových dluhopisů a v poslední době vyplývají na povrch nové věci o tom, jakým způsobem získal svůj miliardový majetek. Ani v dopise, který nám zaslal, na tyto otázky jednoznačně neodpověděl a omezil se pouze na politické proklamace a konstatování, kdo všechno mu ubližuje. Ztrácel důvěru i proto, že často měnil své názory a stanoviska.

Mám obavy z toho, že pokud nebude co nejrychleji vytvořena vláda, může to ohrozit některé důležité projekty - například stavbu úseku dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem. Obávám se toho, aby zase nepřišel někdo, kdo řekne, že je Morava jeden velký kulaťák. Je také otázkou, jak budou vyřešeny dotační tituly v oblasti životního prostředí a infrastruktury. Může se zbrzdit i rychlost čerpání financí z fondů Evropské unie.

František Horák, starosta Kostelce na Hané

Zaznamenal jsem to jen letmo, nemám zatím bližší informace. Myslím si ale, že pro region se nic moc měnit nebude, navíc budou stejně za pár měsíců volby, tak jestli to nebylo zbytečné.