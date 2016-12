Dárky od čtenářů Nového Přerovska si opět rozdělí obyvatelé přerovského útulku

Přerov – Psí piškoty, konzervy nebo pelíšky. Nejen to nosili v uplynulých dnech čtenáři Nového Přerovska do redakce. Sbírka pro psy a kočky z přerovského útulku se i v letošním roce setkala s velkým ohlasem.

V redakci jsme vyčlenili jednu místnost, kde se dary ukládaly. Do pondělního odpoledne byla tato místnost úplně plná. Lidé postupně nosili obojky, boudy a pelíšky, deky, granule, hračky nebo piškoty.

V úterý 20. prosince jsme naskládali všechny dary do auta a rozhodli jsme se, udělat pejskům a kočičkám hezčí Vánoce.

„To budete muset jet asi dvakrát," podotkl při nošení věcí do auta sportovní redaktor Ivan Němeček.

Editorka Zuzana Krybusová to viděla jinak. „Je vidět, že to nemáš v oku. Minulý rok jsme to taky zvládli nacpat do jednoho auta," řekla.

Zuzana to samozřejmě v oku měla a nám se nakonec vše podařilo nacpat do auta najednou.

Před Útulkem pro zatoulaná zvířata Dr. Matinové již hlídají dva pejsci. Větří vůni pamlsků, štěkají. Vyskládané dary ze tří čtvrtin plní vstupní místnost útulku. „Posledního půl roku máme plný stav. Je tu dvacet tři pejsků a pět kočiček," uvedla zaměstnankyně útulku Jana Klimková.

V tom, jak rozdělit zvířatům dobroty má Jana Klimková jasno. „Každý den po jídle dostanou pejsci a kočičky malou odměnu v podobě pamlsku," řekla.

V útulku našli domov i pejsci, kteří následkem stresové situace plně nespolupracují, i jim pamlsky poslouží k novému získávání důvěry u lidí.

Prvním pejskem, který očichával dárky byl Zlatý retriever Max, který se osvědčil i jako zdatný model. Pózování před fotoaparátem mu vůbec nevadilo.

„V redakci jsme byli všichni nadšení tou solidaritou lidí. Nosili nejen krmení, ale i pelíšky, deky a ostatní potřeby. Je hrozně fajn vědět, že Přerovanům není lhostejný osud psů bez domova. Je vidět, že jsme národ pejskařů. Všem lidem, kteří se do naší sbírky zapojili, moc děkujeme," dodala šéfredaktorka Nového Přerovska Liba Mátlová.