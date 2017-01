Další ohnisko ptačí chřipky na Přerovsku se nepotvrdilo

Přerov – Nejprve uhynulé labutě na řece Moravě v Olomouci, pak ohnisko nákazy v chovu drůbeže v Lověšicích na Přerovsku. Potvrzena je nákaza nebezpečným virem ptačí chřipky i u dvou uhynulých labutí na Jesenicku. Jak bude boj s touto nebezpečnou chorobou dál pokračovat, na to jsme se zeptali ředitele Krajské veterinární správy v Olomouci Aleše Zatloukala.

Po kolika letech se u nás ptačí chřipka objevila?

Před deseti lety tu byla první vlna, která se ale naštěstí Olomouckému kraji vyhnula, a žádné ohnisko jsme tehdy neměli. Teď je to tedy poprvé, co jsme se s nákazou setkali.

Kolik lidí vyšlete do terénu v případě, že by ohnisek ptačí chřipky přibylo?

Těžko říci – když to bude zapotřebí, použijeme všechny lidi, které máme k dispozici. Například na Jižní Moravě se na likvidaci ohnisek podíleli kolegové z několika krajů.

Ptačí chřipka: šest obcí na Přerovsku je pod drobnohledem

Jak probíhala samotná likvidace chovu drůbeže v Lověšicích, kde bylo zjištěno první ohnisko?

Zajišťovalo ji družstvo, které likvidovalo drůbež ve speciálních vacích. Do nich se napouštěl kysličník uhličitý v maximální koncentraci. Hasiči odchytávali drůbež a donášeli ji k vakům, kde docházelo k usmrcení zvířat. Někteří ptáci byli usmrceni také injekčně.

Na co se mají připravit chovatelé na Přerovsku?

Měli by být obezřetní, ale zároveň nedělat zbytečnou paniku. Jde o to, že pokud dojde k náhlému úhynu více ptáků, je zde nebezpečí, že by tam ptačí chřipka mohla být a musejí nám to nahlásit. My to buď potvrdíme, nebo vyloučíme laboratorním vyšetřením.

Po zjištěném ohnisku v Lověšicích se objevila i další podezření. Potvrdila se?

Například v Říkovicích u Přerova jsme měli podezření na další výskyt ptačí chřipky u chovatele papoušků, kterému uhynulo několik kusů. Naštěstí se ale nepotvrdilo, testy byly negativní. Na Jesenicku byly ale naopak testy pozitivní u dvou labutí. Labutě jsou zpravidla indikátorem toho, že tady ten virus cirkuluje. Provádí se tedy šetření hlavně v oblastech vodních ploch. Tam, kde už byl pozitivní nález, se další vyšetření neprovádí, protože je to zbytečné a ví se, že tam virus je. Spíše se dělají opatření a vyšetření v oblastech, kde to ještě nebylo, abychom měli přesně zmapováno, jak se virus hýbe, a kde by mohl přijít do drobnochovů s drůbeží.

Dá se vůbec zjistit, jak se nákaza dostala do chovu drůbeže v Lověšicích?

Ne, to už se pravděpodobně nezjistí. Ale tento chov byl pod širým nebem a žádná opatření, která by zabránila kontaktu s jinými ptáky, zde nebyla. Navíc jsou zde velké rybníky a chová se zde domácí drůbež s volně žijící, takže tam ten kontakt skutečně možný je.