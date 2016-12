Charta 77 oslaví čtyřicátiny v Lipníku, zahrají Plastici

Lipník nad Bečvou – Jan Patočka, Václav Havel, Jiří Němec nebo Ludvík Vaculík. Ale i řada dalších známých osobností a obyčejných lidí, kteří po podepsání Charty 77 měli budoucnost jistou – vyhodili je z práce, nebo skončili ve vězení.

Plastic People of the Universe s Vratislavem Brabencem Foto: Ota Bartovský

Charta 77 – neformální občanská iniciativa, která komunistický režim kritizovala za nedodržování lidských práv, oslaví čtyřicet let svého vzniku. A v Lipníku si toto výročí připomenou ve velkém stylu. Kdy? V sobotu 14. ledna.

„S trochou nadsázky se říká, že chartisté byli partou Pražáků a jednoho Lipeňáka. I z toho důvodu jsme se rozhodli oslavit výročí Charty 77 v Lipníku, kde žije jeden ze signatářů a první polistopadový ministr vnitra Tomáš Hradílek," řekla za organizátory akce Marie Šuláková.

Lidé se mohou odpoledne těšit na pestrý program, který má mladší generaci přiblížit a pamětníkům připomenout dobu, kdy se lidé báli říct nahlas svůj názor, tiskly se samizdaty a nepohodlné oponenty režimu zavírala do vězení komunistická Státní bezpečnost.

Program začne ve čtyři hodiny odpoledne v Galerii Konírna besedou u kulatého stolu, na niž přijali pozvání vzácní hosté – první polistopadový rektor Univerzity Palackého v Olomouci Josef Jařab, chartista Tomáš Hradílek nebo člen legendární undergroundové kapely The Plastic People of the Universe Vratislav Brabenec.

Moderovat ji bude známý olomoucký politolog Pavel Šaradín.

„Spousta mladých lidí už dnes neví, co to Charta 77 je, a nedokáže si představit, jakým represím byli lidé za totality vystaveni, pokud třeba jen pomáhali šířit letáky nebo samizdatové tisky," vysvětlila Marie Šuláková.

Ukázka tisku samizdatu

Právě samizdat, jenž je dnes téměř zapomenutým pojmem, bude tématem výstavy ve foyer Kulturního domu Echo. Na expozici zapůjčili své výtisky Tomáš Hradílek, ale také Tomáš Tichák nebo Jan Koráb.

Názornou ukázku toho, jak se tiskl samizdat, předvede veřejnosti Roman Prokeš ze Studia Bez Kliky. Chybět nebude ani typický cyklostyl, na němž se rozmnožovala díla zakázaných trezorových autorů.

„Básníci nebo spisovatelé, kteří se znelíbili režimu, byli zakázaní, a jejich knihy se nemohly číst. Proto se podomácku přepisovaly a tiskly na cyklostylu. Roman Prokeš pro tuto příležitost vymyslel krátké představení, které má demonstrovat, jak se samizdat šířil – ve strachu a utajení," doplnila.

Celé odpoledne uzavře koncert legendární undergroundové kapely Plasic People Of The Universe, který začne v 19 hodin v Kulturním domě Echo.

„Plastici" zde vystoupí v sestavě Josef Janíček, Vratislav Brabenec, Jaroslav Kvasnička, Johnny Jůdl jr. a David Babka.