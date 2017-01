Chřipka útočí, v kraji je epidemie

Přerov – Bolesti kloubů, vysoká teplota a slabost. Takové jsou typické příznaky chřipky, která už začala „kosit" pacienty v Olomouckém kraji. Zvýšený nárůst počtu nemocných v ordinacích potvrzují praktičtí lékaři, ale dokládají ho i čísla, která mají k dispozici přerovští hygienici.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Co do počtu nakažených, jsou na tom aktuálně na Přerovsku nejhůře děti ve věku do pěti let.

Na sto tisíc obyvatel nyní v této věkové kategorii připadne na 4 477 marodů, což je mnohem více než v předchozím týdnu.

Nemocných školáků od 6 do 14 let je pak 1 628.

„Zatím to není žádná hrůza, převažují záněty průdušek a zaznamenali jsme i střevní virózy, které se projevují zvracením, průjmem a teplotami. Trvají ale jen dva až tři dny, a pak rychle odezní," přiblížila situaci přerovská dětská lékařka Zuzana Adresová.

Jen o pět dětí méně přišlo po svátcích do Mateřské školy Píšťalka v Máchově ulici v Přerově.

„První den po novém roce jsme se trochu lekli, protože dětí bylo hodně málo. Bylo to ale nejspíše tím, že měli ve školách ještě prázdniny. V úterý jsme měli o pět dětí méně, což není nijak dramatické," řekla Alexandra Čechová z MŠ Píšťalka.

Podle epidemiologů už v kraji propukla chřipková epidemie. Nejhorší situace byla přitom minulý týden na Olomoucku.

„Národní referenční laboratoř zjistila největší záchyt chřipky typu A – dosud izolované kmeny odpovídají této skupině, proti níž se běžně očkuje. Kdo tedy očkování nepodcenil, ten neprohloupil," shrnula přerovská epidemioložka Eva Bernardová.

Nemocných je víc, léčí se sami

Nemocných je ale v regionu rozhodně více, než prozrazují aktuální data hygieniků.

Většina dospělých totiž zvolí raději domácí léčbu brufenem a ibalginem a namísto návštěvy lékaře si vezme pár dní volna.

Takový způsob léčby ale může pomoci v případě, že je člověk nachlazený, má virózu nebo chřipku.

„Pokud se přidá komplikace v podobě bakteriálního zánětu průdušek, tak tento způsob léčby nezabere, a zdravotní stav pacienta se může zhoršit. Lidé by tedy měli rozhodně navštívit lékaře, aby určil, zda se jedná o chřipku," radí epidemioložka.

Výskyt klasické chřipky už potvrdil přerovský praktický lékař Ludvík Koudelka.

„Objevily se nejen respirační infekty, ale někteří lidé už mají i chřipku. Týká se to všech věkových kategorií, od čtyřicátníků až po seniory. Spousta pacientů k nám přichází s tím, že se zapomněli nechat očkovat, přestože jsme jim to nabízeli," zdůraznil význam prevence.

Lékaři radí nepodceňovat v tomto období přísun vitamínů, pobyt na čerstvém vzduchu a dostatek spánku. Ve třídách by se mělo pravidelně větrat, a pokud to není nutné, lidé by se měli vyhnout místům s větší koncentrací osob – například nákupním centrům.

„Zejména pro rizikové skupiny s chronickými onemocněními může být obyčejná chřipka fatální záležitostí, což potvrzují i úmrtí, ke kterým už došlo v některých krajích," uzavřela epidemioložka.