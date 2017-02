Chřipka na ústupu? Ani náhodou!

Přerov - Výrazný nárůst nemocnosti zaznamenali epidemiologové na Přerovsku, kde nyní vrcholí chřipková epidemie.

Odpovídají tomu alespoň aktuální čísla nemocnosti, které zveřejnila počátkem týdne Krajská hygienická stanice v Olomouci.

Ze sto tisíc obyvatel je nyní na Přerovsku na 2 924 marodů, což představuje více než dvojnásobný nárůst oproti předchozímu období.

„Na Přerovsku už byla překročena hranice epidemiologického výskytu, a to ve všech sledovaných věkových kategoriích. Nejhorší je situace u dětí do pěti let, kde na sto tisíc obyvatel připadne na 11 652 nemocných,“ shrnula přerovská epidemioložka Eva Bernardová.

Nejvíc nemocných: školáci a senioři

Chřipka sklátila také školáky ve věku od 6 do 14 let, kterých už ulehlo do postele s teploměrem na 5 172.

Vysoká je i nemocnost mezi mladými lidmi od 15 do 24 let - na sto tisíc obyvatel je 1 678 nakažených.

Zatímco dospělí se vcelku drží, pacientů přibylo i mezi seniory - v této věkové kategorii je jich na 3 079.

Hygienici teď s nadějí vzhlížejí k blížícím se jarním prázdninám, které začnou na Přerovsku v týdnu od 6. února.

Kvůli pololetním prázdninám se ale děti rozprchnou do svých domovů ještě o něco dříve - už v pátek. Bacily se tedy nebudou dál šířit v dětských kolektivech.

Epidemiologové v Olomouckém kraji zaznamenali ke konci ledna sedm případů chřipkového onemocnění s klinicky závažným průběhem, z toho dvě úmrtí.

„Na Přerovsku nebyl zaznamenán žádný komplikovaný průběh,“ uzavřela Eva Bernardová, která odhaduje, že budeme s chřipkou zápasit minimálně do poloviny února.