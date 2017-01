Chřipka je stále na vzestupu, přerovská nemocnice zatím neomezuje návštěvy

Přerov – Bolesti kloubů a krku, prudký nástup teplot a suchý záchvatovitý kašel. Na Přerovsku stále roste počet pacientů, nakažených chřipkou. Nejvíce marodů zůstává i nadále mezi malými dětmi a školáky – například na Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově museli minulý týden kvůli chřipce zrušit odpolední vyučování a omezit hodiny tělesné výchovy.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Situace byla nejhorší asi před týdnem, kdy v některých třídách chyběla až polovina žáků. Zrušili jsme kvůli tomu odpolední vyučování, omezili hodiny tělocviku, ale také sportovní soutěže a plavání. Tento týden už usedlo do lavic dětí více, ve třídách chybí v průměru pět žáků," přiblížila zástupkyně ředitele gymnázia Lenka Ticháčková.

Nejvíce nakažených je i nadále mezi dětmi do pěti let – ze sto tisíc obyvatel jich ulehlo do postele na 4 082. Výrazně se ale zvýšil i počet nemocných školáků od 6 do 14 let, kterých je na 2 171. Chřipka řádí i ve věkové kategorii od 15 do 24 let, kde je nakažených na 1 811. Dospělí a senioři se zatím drží.

„Na Přerovsku došlo k nárůstu nemocnosti o třicet procent. Zatímco v prvním lednovém týdnu připadlo na sto tisíc obyvatel 1024 nakažených, ve druhém týdnu už jich bylo na 1 337," upřesnila přerovská epidemioložka Eva Bernardová.

Hygienici v Olomouckém kraji zaznamenali šest klinicky závažných průběhů chřipky a dvě úmrtí.

„Na Přerovsku zatím naštěstí žádný komplikovaný průběh evidován nebyl," řekla epidemioložka. Nemocnice v Přerově nemusela přistoupit k zákazu návštěv nebo jejich omezení na některých odděleních.

Chřipka se přenáší kapénkovou nákazou a má velmi krátkou inkubační dobu. Pokud se chcete bacilům vyhnout, je lépe nenavštěvovat místa s větší koncentrací lidí, například velká nákupní centra nebo různé kulturní a společenské akce.

Je také důležité dodržovat základní hygienické návyky, často si umývat ruce a zakrývat pusu, pokud kašleme. Ve třídách by se mělo častěji větrat a lidé by měli mít také dostatečný přísun vitamínů. Důležitý je i spánek a psychická pohoda.