VIDEO: Česko zpívalo koledy, v Přerově se přidalo přeplněné náměstí

Přerovsko - Přesně v 18 hodin se ve středu 14. prosince rozepívala desítkami tisíc hlasů celá země. Akce Česko zpívá koledy pořádaná Deníkem se koná již pošesté a letos se jen na Přerovsku hromadně koledovalo na třech desítkách míst!

Už na první pohled bylo vidět, že jsme lidem udělali radost. Někteří se dokonce svěřili, že jim do této doby připadalo náměstí T. G. Masaryka v Přerově trochu posmutnělé. Zpěv koled ho konečně rozzářil a vykouzlil na jejich tvářích úsměv.

Atmosféra byla fantastická a spolu s Dětským pěveckým sborem Vocantes a pozvanými hosty si ji vychutnalo nejméně sedm stovek lidí.

„Po zpěvnících, které jsme lidem rozdali, se doslova zaprášilo. A zpěváčci z dětského sboru zase jásali nad sladkými dárky, které jsme jim předali," pochvalovala si tradiční akci „Česko zpívá koledy" šéfredaktorka Přerovského a hranického deníku Liba Mátlová.

Začínalo se na zimáku

V jediný okamžik se tak pomyslně propojily obce a města v celé České republice.

Jen na Přerovsku se k této akci kromě Přerova a Hranic připojilo na dvaatřicet obcí. Zpívalo se v Tovačově, ale i ve Veselíčku nebo Dřevohosticích.

Jedním z každoročních hostů akce Česko zpívá koledy je i zpěvák Pavel Novák. Je s námi od prvních ročníků a na náměstí v Přerově nechyběl ani letos.

„Koledy, to je pro mě už od dětství obrovské bohatství. Patří k Vánocům, a kdykoliv mám možnost si je zazpívat, tak to udělám," svěřil se.

„Mám velkou radost z toho, že Přerováci přišli v takovém počtu na náměstí, protože poslední dobou už není tolik příležitostí ke společnému setkávání," řekl s tím, že pro něj osobně byl největším zážitkem první ročník, kdy se zpívalo na zimním stadionu.

„Připadalo mi to jako dobré spojení koled se sportem. Ale náměstí je přece jen náměstí," poznamenal.

"Chodíme pokaždé"

Zazpívat koledy si přišly maminky s malými dětmi, ale dorazili i starší lidé nebo studenti.

„Máme vlastní zpěvníček a s manželem jsme pilně trénovali," smála se starší žena z Přerova.

Dvě kamarádky, paní Jitka a Věra, nevynechaly jediný ročník. „Chodili jsme na každé zpívání koled. Je to bezvadné, opravdu, moc nám to udělalo radost. Koledy jsme totiž vždycky zpívaly doma se svými dětmi," shodly se.

Nadšená byla i Kateřina Stojanová, která dorazila na náměstí i s manželem a dcerkou.

„Jsem tady poprvé, ale ráda. Konečně to alespoň trochu navodí vánoční atmosféru. Zdá se mi, že to zatím v Přerově nedýchá Vánocemi. Bohužel netuším, kde je chyba, ale je to tak. Na koledy se ale člověk vždycky těší, právě kvůli té atmosféře," uzavřela.

A kde všude se letos zpívalo?

★ Přerov, náměstí TGM

★ Rokytnice, u kostela, U Rybníčka

★ Lobodice, před školou

★ Kokory, u stromečku

★ Beňov, památník arcibiskupa A. C. Stojana, u stromečku

★ Bochoř, u stromečku

★ Tovačov, u stromečku na náměstí

★ Dřevohostice, na Náměstí u betlému

★ Čekyně, náves

★ Dluhonice, u kaple Povýšení svatého Kříže

★ Kozlovice, u pomníku, u kapličky sv. Vendelína

★ Horní Moštěnice, kulturní dům

★ Bezuchov, u kaple

★ Žeravice, u kaple sv. Václava

★ Radslavice, u kostela

★ Oprostovice, u místní kapličky

★ Skoky, před pohostinstvím U Jana

★ Vlkoš, u vánočního stromu před školou

★ Újezdec, kaple v Újezdci

★ Prosenice, nádvoří u obecního úřadu

★ Lazníky, v parku před školou

★ Veselíčko, před obecním úřadem

★ Brodek u Přerova, u zvonkohry

★ Hranice – Masarykovo náměstí, ve spolupráci s MKZ Hranice, vystoupí DPS Cantabile

★ Zámrsky – u kaple sv. Václava

★ Drahotuše – na náměstí Osvobození

★ Milenov – na hřišti u školky

★ Horní Těšice – před kapličkou

★ Klokočí – v parku

★ Skalička – u Lesní kaple

★ Jezernice – u pošty

★ Opatovice – u vánočního stromu před pohostinstvím U Veličků

★ Bělotín – autobusová točna

Mapu všech míst najdete ZDE

VIDEO: Takto jsme v Přerově koledovali minulý rok

GALERII z loňského koledování najdete ZDE