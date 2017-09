Cenu města Přerova získají posmrtně i Jan Vignati a Jan Mikulík

Sedm osobností obdrží vpředvečer státního svátku prestižní Cenu města Přerova - Medaili Jana Amose Komenského.

Cena města Přerova - medaile J.A. KomenskéhoFoto: DENÍK/Vojtěch Podušel

Mezi oceněnými jsou mykolog Jiří Polčák, sběratel fotografií starého Přerova Jiří Rosmus, pořadatel turistických akcí Stanislav Dostál, pedagožka Dagmar Bouchalová a fotograf Jan Čep.

Cenu obdrží posmrtně také archeolog Jan Mikulík a lékař Jan Vignati, jenž byl popraven za odboj proti nacismu.

Přestože jména oceněných nepotřebují dlouhého vysvětlování a Přerované je dobře znají, neobešlo se jednání zastupitelstva bez debaty nad některými osobnostmi.

Tu rozvířil zastupitel Bohuslav Přidal (ČSSD), jenž byl mezi navrženými osobnostmi, ale ocenění nakonec nezíská.

Podle jeho názoru neumožňují zásady pro udělování, aby Cenu města Přerova někdo získal in memoriam.

Zastupitel Radovan Rašťák (ČSSD) kvůli tomu uprostřed jednání navrhl krátkou schůzku předsedů klubů jednotlivých stran v zastupitelstvu, aby se na jménech shodli.

V případě dvou osobností, které získají ocenění in memoriam, byla nakonec udělena výjimka z dosavadních pravidel. Návrh podpořila drtivá většina přítomných zastupitelů.

Předávání cen se uskuteční v pondělí 23. října v slavnostní síni přerovského zámku.

„Cenu předává město významným a úspěšným osobnostem Přerova. Od občanů přišlo celkem třináct návrhů a zastupitelé rozhodli na jednání o sedmi jménech,“ upřesnila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Oceněné osobnosti

Jiří Rosmus



* Známý sběratel fotografií a dokumentů Přerova, amatérský historik a patriot. Přestože je nevidomý, stále se stará o svou sbírku snímků města a rozšiřuje ji. Jeho materiály posloužily v mnoha případech k vydání knih či brožur. Spolupracuje i s Muzeem Komenského. Má vlastní webové stránky, které stále doplňujeme dobovými snímky města.



Jiří Polčák



* Mykolog, ornitolog a preparátor, který pracuje v Ornitologické stanici Muzea Komenského. Vede přednášky a exkurze, publikuje texty a fotografie v časopisech i knihách, fotí, kreslí a vytvořil i trojrozměrné modely hub, jež jsou součástí výstav. Objevil některé unikátní druhy hub, které se zapsaly do učebnic a v Česku byly nalezeny vůbec poprvé.



Stanislav Dostál



* Aktivní člen Klubu českých turistů, cvičitel, pořadatel hromadných turistických akcí pro veřejnost. Od roku 1986 je místopředsedou Klubu českých turistů, odboru TJ Spartak. Věnuje se také filatelii a sbírá betlémy, které si sám vyřezává.



Dagmar Bouchalová



*Učitelka Základní školy Trávník v Přerově. Věnuje se dětem nejen jako pedagog, ale vede také folklorní soubor Trávníček, který slaví úspěchy v celé České republice. Chystá kroje, připravuje choreografie a zajímá se o sběr ústní lidové slovesnosti.



Jan Čep



* Fotograf, jenž už několik desítek let jako fotograf zachycuje dění ve městě Přerově. Má za sebou několik výstav, ve kterých prezentuje město - naposledy vystavoval v Galerii města Přerova na Horním náměstí. Spolupracoval s řadou místních novin.



Jan Mikulík



*Dosáhl vynikajících výsledků v oblasti archeologických výzkumů, a to nejen na území Přerova, Lipníku a obcí na Přerovsku, ale také na Velehradě. Stál i u objevu základů kostela sv. Marka a bratrské školy v lokalitě Na Marku, ve které působil jako učitel Jan Amos Komenský. Byl jedním z prvních iniciátorů myšlenky vzniku Památníku lovců mamutů v Předmostí. Bohatá byla i jeho přednášková a publikační činnost. Cenu získá in memoriam.



Jan Vignati



* Profesor lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, lékař a bojovník za svobodu národa za německé okupace. Přerovský rodák Jan Vignati byl popraven nacisty za odbojovou činnost. Cenu získá in memoriam.