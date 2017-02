Centrum Přerova se vylidňuje, krám už zavřel i Baťa

Přerov - Procházka ulicemi v centru Přerova není v poslední době vůbec radostná. Z mapy prodejen mizí jeden obchůdek za druhým.

Centrum Přerova už dávno není to, co bývalo. V posledních měsících nastal značný odliv obchodníků z centra některé prodejny, které ve městě byly přes dvacet let, končí - v lednu zavřela v Přerově svůj krám i prodejna Baťa. Foto: DENÍK/Poláková-Uvírová Petra