Čechovu ulici zavře oprava, u nádraží bude husto

Na úplnou uzavírku frekventované Čechovy ulice, která je hlavní spojnicí mezi nádražím a centrem města, se musejí připravit řidiči v Přerově.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Komunikaci čeká náročná rekonstrukce a pro běžný provoz se uzavře už ve čtvrtek 21. září. Stavební ruch potrvá celý týden, a to do 30. září.

„V době od 21. do 22. září se silnice zcela uzavře, ale projíždět tudy mohou autobusy a vozidla stavby. Od 23. do 27. září bude přístupná i pro vozidla zásobování místních obchodů. Od 28. do 30. září, tedy od čtvrtku do soboty, se ale zcela uzavře pro veškerý provoz, protože zde bude probíhat pokládka asfaltu,“ přiblížila Iva Ratiborská z přerovského magistrátu.

Objízdná trasa pro auta ve směru od Galerie Přerov povede přes ulici Šířava, dále na okružní křižovatku u malé pasáže, Komenského ulici, Kojetínskou, Husovu, Tovární a Nádražní. Dá se očekávat, že provoz zhoustne hlavně u nádraží.

„Během úplných uzavírek, tedy ve dnech 21., 22. a 28. až 30. září, bude dočasně zrušena zastávka u Galerie Přerov a lidé mohou nastupovat na autobus až na Šířavě,“ doplnila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Čekání v dlouhých kolonách si užili řidiči v Přerově už tento týden - a to kvůli uzavírce Palackého ulice.

Situaci se ale podařilo zvládnout, protože stavebníci dokončili práce dříve.

Oprava tří rondelů

Největší nápor na nervy čeká šoféry od října, kdy vypukne oprava hned tří rondelů v centru města. Stavební práce začnou 9. října a potrvají do 5. listopadu.

Jako první se začnou spravovat dvě okružní křižovatky u Žerotínova náměstí a bývalé Komuny. V době od 9. do 19. října budou zcela neprůjezdné, a to i pro autobusy. Na komplikace se tedy musejí připravit nejen řidiči aut, ale i cestující městské hromadné dopravy.

„Objízdná trasa povede přes Čechovu ulici, Svisle, Bří Hovůrkových a bude pokračovat dál přes rondel u Hané. Dočasně se zruší v obou směrech autobusové zastávky v ulicích Bayerova a U Tenisu, a dále v ulicích Čechova a Šířava,“ upřesnila Lenka Chalupová.

Náhradní autobusová zastávka bude po dobu oprav u Galerie Přerov.

Až ve druhé fázi přijde na řadu oprava rondelu u restaurace Haná, která potrvá od 20. října do 5. listopadu. Tento rondel bude neprůjezdný jen po částech a řidiči i cestující autobusů se včas dozvědí, kudy povede objízdná trasa.