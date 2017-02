Bývalé romské ghetto v Přerově čeká demolice

Přerov - Ve Škodově ulici zmizí nejprve sutiny zchátralých domů. S úklidem se začne už tento týden.

Pokud byste hledali nejošklivější místo na mapě Přerova, ukážete prstem na Škodovu ulici s polorozpadlými domy bývalého romského ghetta.

Před deseti lety tuto lokalitu odkoupil od města investor, který chtěl domy srovnat se zemí, a čtvrť v blízkosti nádraží zkrášlit.

Než se mu ale podařilo vystěhovat všechny nájemníky, zkrachoval. Problém tak zůstal na bedrech města.

Dnešní obrázek Škodovy ulice je žalostný. Část domů je zdemolována, po jiných zbyly jen sutiny.

Ve zchátralých domech přespávají bezdomovci, na dvorech se povalují láhve, matrace a kusy nábytku.

Kolem „skládky“ v centru města musejí denně procházet lidé na cestě z vlakového nádraží.

Teď je konečně naděje, že se to změní.

„Lokalitu čeká postupná likvidace a vyklízecí četa do Škodovy ulice poprvé nastoupí už ve středu. Stavební firma nejprve odstraní černou skládku odpadů, a pak přijde na řadu demolice posledních čtyř domů,“ nastínila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Některé objekty ve Škodově ulici zboural už před lety bývalý vlastník.

Vyčištěno do března

Práce budou probíhat postupně. Jako první zmizí skládka, jež vznikla po demolici dvou obytných domů.

„Nejprve vyčistíme plochu o velikosti zhruba 730 metrů čtverečních od náletových dřevin a všech odpadů, které se tu nashromáždily v průběhu minulých let, kdy byla čtvrť vylidněná. Předpokládáme, že odklidíme až dva tisíce tun odpadů,“ upřesnila Eva Kousalová z odboru majetku města.

Hotovo má být do konce února. Za tyto práce Přerov zaplatí 670 tisíc korun.

Až poté přijde na řadu demolice zbývajících budov, které už jsou v dezolátním stavu.

„Ve Škodově ulici jsou stále čtyři domy s číslem popisným, na jejichž demolici budeme žádat dotaci z programu ministerstva pro místní rozvoj, jenž je určen na podporu demolic budov v sociálně vyloučených lokalitách,“ doplnila Ivana Pinkasová z odboru řízení přerovského magistrátu.

Na odstranění domů už úředníci zajistili vypracování potřebných projektových dokumentací pro výběr zhotovitele a provedení vlastních demoličních prací.

Jizva na tváři Přerova

Škodova ulice je už několik desetiletí vnímána jako největší jizva na tváři Přerova.

V cihlových domech, postavených jen kousek od nádraží, žili původně železničáři, později se ale do lokality začali stěhovat problémoví lidé a neplatiči.

V devadesátých letech minulého století už se o Škodově ulici mluvilo jako o romském ghettu.

Zástupci vedení radnice byli postaveni před otázku, co s dezolátní čtvrtí, v níž bylo osmdesát bytů a v nich až pět stovek sociálně slabých nájemníků.

Radnice tedy v roce 2007 prodala domy i s nájemníky slovenské společnosti Immofin, později Opera Bohemia, a to za částku jeden a půl milionu korun.

„Společnost se zavázala, že na své náklady najde nové bydlení pro desítky rodin a v lokalitě vyroste výstavní čtvrť, jejíž dominantou se měl stát polyfunkční dům. Developer sliboval sto padesát bytů a provozovny s obchody a službami,“ připomněl náměstek primátora Pavel Košutek. (ANO)

Velkolepé plány, které měly být naplněny do pěti let od uzavření smlouvy, nakonec zůstaly jen na papíře.

Společnost stihla vystěhovat většinu rodin do jiných bytů, přejmenovat se na Opera Bohemia, částečně domy zdemolovat - a nakonec připustit, že své závazky nesplní. Důvod? Insolvence.

V roce 2012 bylo u Krajského soudu v Ostravě zahájeno insolvenční řízení. Čtvrť byla oplocena a zakonzervována.

Přerovští zastupitelé zvedli loni ruku pro to, aby lokalitu ve Škodově ulici získalo zpět do svého majetku město, a to za 3 miliony 270 tisíc korun.

„Až bude tato čtvrť srovnána se zemí, s největší pravděpodobností ji nabídneme investorovi. Jde o významnou lokalitu, protože v jejím sousedství povede průtah městem. Ten se má začít v Přerově stavět v roce 2018,“ uzavřela mluvčí radnice Lenka Chalupová.