Blues nad Bečvou rozeznělo Přerov, americká hvězda chválila pivo

VIDEO / Excelentní vystoupení skvělých muzikantů rozeznělo prostory přerovského pivovaru v sobotu 9. září a získalo si své posluchače. Pátý ročník festivalu Blues nad Bečvou opět nabídl hudebníky z Česka i ze zahraničí.

Za dobu fungování festivalu se v Přerově objevila spousta muzikantů, kteří nabízejí městu žánr, který zde bohužel moc k slyšení není.



„Hlavní hvězdou byl v roce 2014 již bohužel zesnulý Radim Hladík a výborný skotský bluesman Stan the Man. Následující rok tady byl Michal Pavlíček, který je ikona a výborný kytarista,“ vzpomněl si na předešlé ročníky jeden z organizátorů Pavel Ondrůj.



Dvoudenní festival letos nabídl kapelu Blues Gang, která si zahrála v pátek v restauraci Pivovar a v sobotním programu se objevili Marcel Flemr & band, Polka Joanna Kaniewska & Around The Blues a Američan Noah Wotherspoon.

Skvělá show

Jako první se představili v přerovském pivovaru Marcel Flemr s kapelou, kteří nastavili laťku sobotního dne opravdu vysoko. Zajímavostí ale je, že kapela spolu hrála v této sestavě vůbec poprvé.



„S Milanem hraju tři roky, s Ottou hrajeme podruhý a s Jurajem poprvé. Jsem úplně nadšený, máte tady skvělého zvukaře, pódium a skvělý zvuk. Hrálo se mi fakt dobře,“ pochvaloval si Marcel Flemr.



Po českých muzikantech následoval blues polský se zpěvačkou Joannou Kaniewskou a kapelou Around The Blues, kteří se ve večerních hodinách přesunuli do restaurace Pivovar, aby v koncertování pokračovali. Areál pivovaru se čím dál více zaplňoval bluesochtivými posluchači, kteří si soustředěně vychutnávali kvalitní hudbu.

Americká tečka na konec

Závěrem se na pódiu objevil energický Noah Whoterspoon s baskytaristou a bubeníkem, kteří do Přerova přinesli svůj americký styl hraní a posluchačům se zjevně zalíbili.



„Je to poprvé, co jsme v České republice a je to krásné. Zůstaneme tady ještě chvíli, protože další koncert hrajeme v Ostravě,“ řekl po koncertu Noah. Také si pochvaloval pivo, které bylo v prostorách pivovaru příhodné ochutnat.