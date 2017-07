Bloudění v kukuřici je v kurzu. Zahrát si lze i u Přerova

Dospělí se vrátí do dětských let a děti si vyzkouší, jaké je to pobíhat v kukuřici se svými kamarády. Mistrovství v bloudění v kukuřici, které mají v oblivě v USA nebo Velké Británii, totiž přišlo i na Přerovsko a Hranicko.

včera 07:45 SDÍLEJ:

Cílem projektu je dostat děti na vzduch díky mobilům, které je většinou od venkovních aktivit spíše odvádí. „Projekt využívá mobil a sociální sítě k tomu, aby děti přiměl k pohybu. Návštěvníci s telefonem a operačním systémem Android si mohou zahrát interaktivní hru na čas,“ řekl spoluautor projektu Martin Trenz.



V kukuřičném bludišti bude připravená interaktivní hra pro děti a zajímavosti o městě a kraji, ve kterém se bludiště nachází. Také se mohou zájemci dovědět informace o legendární české postavě – Járu Cimranovi. ČTĚTE TAKÉ: Děti Země brojí proti stavbě D1 z Říkovic. Hrozí zdržení o léta Hranice, Přerov i Olomouc Lidé toužící po bloudění mohou zajít v našem okolí třeba do Horní Moštěnice, kde je zajímavá kukuřičná atrakce dostupná na dohled od vlakové stanice. „V Hranicích je hřiště ve vzdálenosti asi 600 metrů od hypermarketu Albert,“ sdělila Kateřina Petrošová.



Mimo to se atrakce nachází i v Olomouci nedaleko zastávky Okružní a Nová ulice. Dále se při průjezdu republikou můžete zastavit v obci Mostkovice na Prostějovsku nebo v Hradci Králové.



„Velikost bludišť je vždy okolo jednoho hektaru. Jednotlivé labyrinty však nejsou stejné, můžete jich tedy navštívit víc. Ten největší, ze kterého by se poskládala tři fotbalová hřiště, se nachází v Brně,“ dodala závěrem Kateřina Petrošová. ČTĚTE TAKÉ: Povodně ´97. Fotky, příběhy, vzpomínky... Velký seriál Deníku startuje

Autor: Jan Nuc