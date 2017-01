Přerov chce řidičům ukázat, kde zaparkovat. Pořídí "sledovací" technologii

Přerov – Hledali jste dvacet minut vhodné místo k zaparkování? Objížděli marně blok domů a čekali, až se konečně nějaké uvolní?

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/David Taneček

Nejen místní, ale i řidiči z okolních měst si někdy v Přerově musejí připadat jako Maruška, kterou macecha poslala v zimě na jahody.

Radní se lidem rozhodli alespoň trochu usnadnit život – nakoupí novou technologii, a s její pomocí se řidiči v auty ucpaném městě snáze zorientují.

„Aby řidiči nemuseli dlouho bloudit po městě a hledat volné místo k zaparkování, pořídíme novou technologii. Ta bude hlídat naplněnost parkovišť a prostřednictvím proměnných tabulí u silnice pak navede řidiče na ta s volnou kapacitou," vysvětlila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Podle předběžných propočtů by měl nový systém město přijít na téměř osm milionů korun, přičemž na část nákladů může radnice získat dotace.

Zatím jedenáct parkovišť

„Telematický systém by měl šoférům přinést rychlou, přehlednou a aktuální informaci. Rada města nás pověřila zadáním dokumentace pro přípravu realizace této akce. Musíme ji pořídit do půl milionu korun – a projektanta budeme mít vybraného do konce února," zmínil vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje přerovského magistrátu Pavel Gala.

Informační tabule by měly být umístěny na dvaceti vytipovaných místech, kde řidiči nejčastěji zápasí s nedostatkem míst.

„V případě zaplnění všech sledovaných parkovišť by byli včas upozorněni na to, že například v centru už není žádné místo k parkování a nemuseli by tak zbytečně zajíždět do středu města. Cílem je snížit zbytečné popojíždění při hledání volného místa a jeho rychlejší nalezení," řekl radní Jan Horký (SpP).

V současné době je v Přerově vytipováno jedenáct parkovišť, která by byla vhodná k zařazení do pilotního systému telematického snímání počtu obsazenosti.

Senzory, nebo videodetekce

A jak lze získat informace o počtu odstavených vozidel? Dvěma způsoby – bodovými senzory a videodetekcí.

„Do vozovky na parkovišti se zabudují bodové senzory, které měří změnu elektromagnetického pole ve svém okolí při přítomnosti vozidla. Senzor by byl napájen z baterie, která vydrží až deset let," upřesnil.

Další možností je pak videodetekce, pracující na bázi analýzy videoobrazu z fixních kamer, které se umísťují tak, aby zabíraly celé parkoviště.

Centrální server by byl umístěn v budově magistrátu, kde by byl software, sledující a řídící celý systém.

Využita by přitom byla takzvaná metropolitní síť, kterou jsou propojeny některé objekty ve vlastnictví města.

„Firma, jež se zabývá těmito systémy, už poskytla zástupcům města předběžnou kalkulaci investičních nákladů. Z nich vyplývá, že samotná telematika spolu s novým dopravním značením, silovým napájením a přípravou realizace si vyžádá náklady ve výši 7 milionů 937 tisíc korun," doplnila mluvčí radnice Lenka Chalupová s tím, že dalších 100 tisíc korun by měly stát roční provozní náklady. Radní chtějí na podzim žádat o dotaci, která by mohla pokrýt až osmdesát pět procent pořizovacích nákladů.